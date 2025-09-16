Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vaizdo įrašas iš grupės „Lietuvaičiai“ koncerto plinta masiškai: to nesitikėjo

2025-09-16 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 09:55

Visai neseniai muzikiniame klube-smuklėje „Juonė Pastuogė“ įvyko neeilinis renginys – koncertą surengė visiems puikiai žinoma ir klausytojų pamėgta grupė „Lietuvaičiai“. Skambant gyvai muzikai, šventiškai nusiteikę žiūrovai mėgavosi ne tik gerai pažįstamomis dainomis, bet ir išskirtine atmosfera. Tačiau tikroji vakaro kulminacija laukė visai netikėtai – koncerto metu įvyko sužadėtuvės. 

Grupė „Lietuvaičiai“ ir pora ant scenos (nuotr. Darius Tarėla ir stop kadras)

Visai neseniai muzikiniame klube-smuklėje „Juonė Pastuogė“ įvyko neeilinis renginys – koncertą surengė visiems puikiai žinoma ir klausytojų pamėgta grupė „Lietuvaičiai“. Skambant gyvai muzikai, šventiškai nusiteikę žiūrovai mėgavosi ne tik gerai pažįstamomis dainomis, bet ir išskirtine atmosfera. Tačiau tikroji vakaro kulminacija laukė visai netikėtai – koncerto metu įvyko sužadėtuvės. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužadėtuvės nustebino ir sujaudino ne tik būsimus jaunavedžius, bet ir visus salėje susirinkusius svečius.

REKLAMA
REKLAMA

Netikėtos sužadėtuvės

Grupės „Lietuvaičiai“ koncerto įvyko netikėtos sužadėtuvės, kuomet klausytojas ant scenos pasipiršo savo širdies draugei Orintai.

„Ar sutinki perimti mano pavardę?“, – atsiklaupęs ant kelių paklausė vyras.

Moteris į šį klausimą atsakė teigiamai ir pabučiavo sužadėtinį.

Netrukus susirinkusieji pašėlo: plojo atsistoję ir garsiai džiaugėsi už porą, o įsimintina akimirka tapo tikra vakaro kulminacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų