Vaizdo įrašas iš grupės „Lietuvaičiai“ koncerto plinta masiškai: to nesitikėjo

Sužadėtuvės nustebino ir sujaudino ne tik būsimus jaunavedžius, bet ir visus salėje susirinkusius svečius.
Netikėtos sužadėtuvės
Grupės „Lietuvaičiai“ koncerto įvyko netikėtos sužadėtuvės, kuomet klausytojas ant scenos pasipiršo savo širdies draugei Orintai.
„Ar sutinki perimti mano pavardę?“, – atsiklaupęs ant kelių paklausė vyras.
Moteris į šį klausimą atsakė teigiamai ir pabučiavo sužadėtinį.
Netrukus susirinkusieji pašėlo: plojo atsistoję ir garsiai džiaugėsi už porą, o įsimintina akimirka tapo tikra vakaro kulminacija.
