Švenčiant vestuvių metines netikėtai mirė Petro žmona: kas sekė po to, sukrėtė ir Rūtą Filejevą

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėja Rūta Filejeva.
Vieną dieną pora artimiausių draugų apsuptyje švenčia antrąsias savo vestuvių metines. Deja, įvyksta siaubingas dalykas – miršta žmona, o vyras jau kelinta diena kaip neatgauna jos kūno. Prasidėjo giminaičių dalybos, vieni ją nori laidoti vienoje vietoje, kiti – kitoje. Pagal teisę vyras turi teisę oriai palaidoti savo žmoną, tačiau to jis padaryti negali.
„Išvykom penktadienį, o sekmadienį turėjom važiuoti namo. Draugai jau išvažiavo, o žmona manęs paprašė, kad pasiliktume dar vienai dienai. Sako, pasiimam kitą namelį, kur galėsime pabūti dviese, pasimaudyti kubile. Visas savaitgalis tikrai buvo žiauriai fainas, abu jautėmės, kad švenčiam. Paskutinį kartą pasimaudėme apie vidurnaktį ir nuėjome gulti. Ryte prieš 6 šokau iš lovos, žiūriu, prie manęs jos nėra, o ji kubile, – graudinosi vyras. – Tada iškviečiau pagalbą: policiją, greitąją.“
Moteriai sustojo širdis – tokią mirties priežastį po skrodimo pateikė ekspertai. Tačiau mylimosios netekęs Petras atskleidžia šokiruojančią detalę – pasirodo, yra žmonių, kurie dėl žmonos mirties kaltina jį.
„Iki dabar negaliu susitaikyti su tam tikrais dalykais. (...) Skambino draugas ir sako, kad eina kalbos, jog paskutines 2 savaites jūs žiauriai pykotės. Tie žmonės, su kuriais mes buvom tas paskutines savaites, sako, kad nieko panašaus nebuvo.
Per 6 metus, kiek draugaujame, esu jai parašęs 6 dainas... Tai buvo žmogus, kuris išmokė mane mylėti gyvenimą. Ir sekmadienį man ji sakė: tu niekada gyvenime nedrįsk manęs palikti“, – apie meilę Renatai pasakojo vyras.
Kaltinimai Petrui
Sutuoktiniai kartu augina vaikus iš pirmųjų santuokų – Renatos jauniausias 14-metis sūnus dar gyvena kartu su mama ir Petru, taip pat šeimoje auga ir dvi Petro atžalos.
„Kai mirė jos jauniausių vaikų tėtis... Irgi staiga – prieš pusantrų metų. Mes šią temą esam išvystę ir aš buvau pažadėjęs jai, kad jei kas nors įvyktų, aš pasirūpinčiau jos vaikais. Aš jai prižadėjau, aš jai prisiekiau. Norisi ją gražiai palaidoti ten, kur ji norėjo, kaip ji norėjo. Dar ji sako: nebandyk man giesmininkų samdyti. Pas mane, sako, žmonės turi sudainuoti mano mėgstamiausias dainas“, – apie tai, kad sutuoktiniai yra aptarę visus su nelaimėmis susijusius klausimus, tikino Petras.
Kad ir kaip skaudu dėl žmogaus netekties, vyras supranta savo pareigą – jis turi suorganizuoti paskutinį atsisveikinimą su žmona taip, kaip ji pati norėjo. Visgi vyriausios Renatos dukros tikina, kad mama nori būti palaidota kitur ir kitokiomis sąlygomis. Kol šeima nesutaria dėl detalių, Petras negali atsiimti velionės palaikų.
Telefonu R. Filejevai pavyko pasikalbėti su vyriausia Renatos dukra. Moteris tikino, kad mama jai irgi išreiškė valią dėl savo amžinojo poilsio vietos. Pasak jos, mama visada reiškė norą būti palaidota kartu su savo seneliais ir broliu.
„Jis visą jų santuokos laikotarpį prieš ją smurtavo. Be abejo ir psichologinis buvo, bet labai daug žmonių matė ir fizinį smurtą“, – kraupias detales atskleidė viena iš Renatos dukterų.
Kaip buvo iš tiesų? R. Filejeva pradėjo aiškintis, ar aplinkiniai sako tiesą ir kodėl Petrui institucijos neišduoda žmonos kūno. Po daugybės skambučių prokurorams ir įvairiems ekspertams, Petras išgirdo atsakymą.
Kokį, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
