Neeilinė gelbėjimo operacija: Kazlų Rūdoje vadavo tvoroje įstrigusią moterį

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimas apie K. Donelaičio gatvėje nutikusią nelaimę buvo gautas penktadienį 8.54 val.
Gautas pranešimas, kad tvoroje užstrigusi žmogaus koja, negali ištraukti.
Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad moteris buvo persivėrusi kiaurai koją ant tvoros, kabėjo žemyn galva.
Ant kojos uždėtas turniketas, panaudotos kitos medicininės priemonės. Koja išlaisvinta hidraulinėmis žirklėmis.
Moteris perduota medikams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!