Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neeilinė gelbėjimo operacija: Kazlų Rūdoje vadavo tvoroje įstrigusią moterį

2025-10-18 15:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 15:44

Ugniagesiai Kazlų Rūdos savivaldybėje atliko neeilinę gelbėjimo operaciją – išlaisvino tvoroje įstrigusią moterį. Ji buvo stipriai susižeidusi.

Greitoji (asoc. nuotr. BNS/Z. Katkienės)

Ugniagesiai Kazlų Rūdos savivaldybėje atliko neeilinę gelbėjimo operaciją – išlaisvino tvoroje įstrigusią moterį. Ji buvo stipriai susižeidusi.

REKLAMA
1

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pranešimas apie K. Donelaičio gatvėje nutikusią nelaimę buvo gautas penktadienį 8.54 val.

Gautas pranešimas, kad tvoroje užstrigusi žmogaus koja, negali ištraukti. 

Atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad moteris buvo persivėrusi kiaurai koją ant tvoros, kabėjo žemyn galva. 

Ant kojos uždėtas turniketas, panaudotos kitos medicininės priemonės. Koja išlaisvinta hidraulinėmis žirklėmis. 

Moteris perduota medikams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų