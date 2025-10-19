Šių dienų Džiuljetos istorija: įsimylėjėlių pasaka virto skaudžia realybe

Atvykęs į studiją, Česlovas skundžiasi staiga pasikeitusiu Džiuljetos elgesiu, ją užvaldžiusiu pykčiu ir pavydu. Esą vyras bandęs su ja užmegzti pokalbį apie kamuojančias problemas, tačiau atsako nesulaukė.
„Aš bandžiau kalbėtis su ja, siūliau pasikalbėti, tačiau ji to nenori“, – skundžiasi vyras.
Česlovas viliasi, kad susitikimas su moterimi „TV Pagalbos“ studijoje bus žingsnis, galintis padėti išgelbėti atšalusius santykius.
„Tikiuosi, kad viršų paims meilė“, – atvirauja vyras.
Į studiją atvykusi Džiuljeta turi kitokią nuomonę – anot jos, problemų šeimoje jie neturi.
„Problemų santykiuose nėra, tik reikia kalbėtis“, – sako moteris.
Pavydo neslepiantis ir Česlovas
Laidos herojė atvirauja, jog vieną dieną išėjusi su mama grybauti, grįžusi sulaukė vyro priekaištų – esą ji buvusi su kažkokiu vyru. Tačiau moteris teigia grįžusi nešina grybų ir svetimauti ji nesiruošusi.
Džiuljeta nedrąsiai prasitaria, kad jaučiasi neišklausyta. Barniai, anot jos, dažniausiai prasideda vartojant alkoholį, nes tuomet baimė išgaruoja. Moterį įbaugina praeityje patirtas smurtas – Česlovas neslepia, kad buvo pakėlęs prieš ją ranką.
„Atsimenu, buvau pakėlęs ranką, labai gailiuosi“, – kalba vyras.
Moteris prisimena santykių pradžią – anot jos, ji buvo nuostabi:
„Kai susipažinau su Česlovu, atrodė, kad patekau į pasaką“, – su šypsena pasakoja Džiuljeta.
