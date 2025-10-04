Užsienyje karjerą vystanti neuromokslininkė Gabija Toleikytė: kaip žinios apie smegenis išmokė nebepavydėti savo vyro?

G. Toleikytė – neuromokslininkė, Sheffield Hallam universitete dėstanti įvairius modulius, susijusius su kognityvine psichologija ir neuromokslais.
Daktaro disertacija
Daktaro disertaciją apie atminties neuronus ji apsigynė Londono universiteto koledže.
Be to, ji parašė knygą „Kodėl, po velnių, negaliu pasikeisti? Neuromokslininkės patarimai, padėsiantys suprasti, kad Tu gali“. O doktorantūros studijų metu ji įgijo verslo koučingo trenerės kvalifikaciją ir pradėjo kurti unikalias, neuromokslais pagrįstas koučingo priemones, kurias šiuo metu naudoja savo konsultacinėje įmonėje.
Gabija veda mokymus bei seminarus įvairioms organizacijoms, įskaitant „Google“, „Financial Times“ ir „Lloyds Bank“.
Be akademinės veiklos, ji taip pat aktyviai dalyvauja viešojoje erdvėje – jos pranešimai buvo transliuojami „TEDx Talks“ ir „Talks at Google“, o straipsniai publikuoti tokiuose leidiniuose kaip „The Guardian“, „The Telegraph“ ir „Men’s Health“.
Kad pasikalbėtų su Gabija, laidos kūrybinė komanda apsilankė Anglijoje, Šefildo mieste. Čia, G. Toleikytės namuose, laidos vedėja Kristina Rimiene su neuromokslininke leidosi į jaukų pokalbį.
Kaip teigs Gabija, ją nuo vaikystės domino žmonių elgesys bei kodėl esame skirtingi.
„Pamenu, dar būdama visai maža, sakiau mamai, kaip būtų įdomu vieną dieną pabūti vienu žmogumi, o kitą dieną nubusti jau visai kitu. Atrodė taip nerealu, taip smalsu“, – dalysis neuromokslininkė.
Tėčio smegenų insultas sužadino smalsumą
Jau mokykloje Gabija ginčijosi su mokytojomis, ar protas yra apčiuopiamas, ar ne. O vėliau šeimą ištikusi sveikatos problema privertė į šią sritį pažvelgti dar kitaip.
„Kai buvau paauglystės pradžioje, mano tėtį ištiko smegenų insultas. Jis iš pat pradžių visiškai nebegalėjo nei kalbėti, nei vaikščioti. Buvo suparalyžiuotas iki pusės, elgėsi kaip kūdikis. Visų pirma, man buvo labai gaila tėčio, bet antras dalykas, kuris mane sudomino, buvo smegenų nuotraukos. Ten atrodė, kad ketvirtadalio smegenų jau nebėra. Po intensyvaus gydymo jį išsiuntė į reabilitaciją, o grįžęs jis galėjo kalbėti ir toliau žaisti šachmatais, kadangi buvo profesionalus šachmatininkas. Atrodė, kad viskas lyg niekur nieko. Toks smegenų plastiškumas man paliko tokį įspūdį! Palietė ir smalsumą, ir širdį“, – pasakos Gabija.
Žinios apie smegenis gelbėja santykius?
Žinios apie žmogaus smegenis moteriai padeda puoselėti ir šeimyninius santykius. Gabijos vyras Matthew, kuris yra chiropraktikas (aut. past. – tai yra alternatyvi sveikatos priežiūros sritis, kuri rūpinasi kūno struktūra, dažniausiai stuburo būkle ir jo funkcionavimu), pats yra dalyvavęs Gabijos seminaruose, skaitęs jos knygą.
„Anksčiau turėjau stiprų meilės pavydą. Jei mano vyrui paskambindavo kokia graži pacientė, mane iškart apimdavo emocijos, pradėdavo eiti neracionalios mintys. Tačiau kodėl tai vyksta? Pirmiausia, kad būtume racionalūs, reikia priekinių smegenų zonos. O pavydas ir kitos stiprios emocijos, tokios kaip pyktis ar liūdesys, sukuriamos migdoliniame kūne. Kai jis aktyvuojasi, laikinai išjungia tą struktūrą. Jei aš tuo metu leisiu sau ką nors pasakyti ar padaryti, pasekmės gali būti ne kokios“, – pripažins G. Toleikytė ir atskleis, kad nuraminti savo migdolinį kūną, ji išmoko tiesiog... pakvėpuodama.
Knyga ir patarimai, kaip treniruoti savo smegenis
Savo knygoje „Kodėl, po velnių, negaliu pasikeisti?“ (angl. „Why the F*ck Can’t I Change?“) Gabija remiasi naujausiais neuromokslų tyrimais. Jie padeda paaiškinti, kaip smegenys veikia mūsų įpročius, emocijas ir elgesį. Gabija knygoje pateikia praktinius patarimus, kaip keisti įpročius, stiprinti motyvaciją ir gerinti santykius.
„Rašydama šią knygą svajojau, jog žmonės turėtų įrankį, kuriuo pasinaudoję, galėtų išmokti apie save daugiau. Mano nuomone, geriausias būdas save suprasti, tai suvokti, kaip veikia mano smegenys, kas jose vyksta“, – dėstys neuromokslininkė.
Laidoje G. Toleikytė pasidalins praktiškais patarimais, kaip treniruoti savo smegenis.
„Kaskart, kai man kyla noras suvalgyti kokį šokoladuką ar bandelę, aš klausiu savęs, kodėl aš to noriu, kas po tuo slypi? Vienas dalykas, jei aš nesusiplanavau ir neturiu kito maisto. Bet kitas dalykas, galbūt aš bandau pabėgti nuo kažkokių emocijų, kurios man nepatinka?“ – sakys ji.
Anot Gabijos, jei tai yra antras variantas, reikia eiti giliau ir bandyti aiškintis, kokios tai emocijos? Kokia jų priežastis?
„Emocijos mums yra kaip kompasas – jos parodo, kas mums tinka, ir kas ne. Galbūt mano noras valgyti saldumynus yra dėl to, kad patiriu daug streso ar vienatvės? O gal mano darbas netinkamas? Jei mes neadresuosime giluminių priežasčių, pokytis bus tik trumpalaikis“, – atskleis ji ir pridurs, kad kiekvienas turėtume būti savo gyvenimo detektyvais.
Yra ir toks dalykas, kaip „išmoktas negalėjimas“. Tai nutinka tuomet, kai smegenys dar būna uždegiminiame procese, ir dar nebūna pasiruošę daryti tam tikrų dalykų. O plačiau apie tai – jau sekmadienio laidoje.
„Floristiniame deserte“ – palydovinės lėkštės aliuzija
Floristikos dizainerė K. Rimienė sukurs kompoziciją, kurią įkvėpė pokalbis su neuromokslininke. Ji panaudos knipofijos, šiloko, gloriozos, anturio žiedus ir keletą vazoninių gėlių – kalatėją, sukulentą, kaladį ir plokštenį.
Šis ištaigingas kūrinys tiks papuošti kiekvieno kasdienybę ir nuspalvinti gyvenimą gražesnėmis spalvomis.
„Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!