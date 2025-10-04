Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Madonna nustebino sekėjus: parodė save be makiažo

2025-10-04 10:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 10:43

Pop karalienė vėl nustebino savo gerbėjus. Šįkart – ne ištaigingu pasirodymu ar provokuojančiu įvaizdžiu, o visai paprasta nuotrauka, kurioje ji – be jokio makiažo.

Madonna (nuotr. SCANPIX)
12

Pop karalienė vėl nustebino savo gerbėjus. Šįkart – ne ištaigingu pasirodymu ar provokuojančiu įvaizdžiu, o visai paprasta nuotrauka, kurioje ji – be jokio makiažo.

REKLAMA
6

Ji – viena ryškiausių muzikos istorijos moterų, nuolat peržengianti ribas ir keičianti grožio standartus. Tačiau šį kartą Madonna (67) sugebėjo nustebinti net ir tuos, kurie matė viską.Savo 20 milijonų „Instagram“ sekėjų ji pribloškė pasidalydama reta nuotrauka be makiažo – gestu, kuris iš karto sukėlė reakcijų audrą visame pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Madonna Paryžiaus mados savaitėje
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonna Paryžiaus mados savaitėje

Natūralus kadras, kuris sulaukė milijonų žvilgsnių

Pop ikona savo „Instagram“ istorijoje įkėlė asmenukę. Švelni šviesa išryškino jos natūralią odą ir raukšlių linijas, kontrastuodama su įprastu įvaizdžiu – spindinčiu, kruopščiai sutvarkytu, neretai filtrų ir makiažo padailintu.

REKLAMA
REKLAMA

Gerbėjai šį gestą pavadino netikėtu, o kai kurie – drąsiu. Po įrašu pasipylė tūkstančiai reakcijų, tarp kurių – tiek pagyrų, tiek skepticizmo.

REKLAMA

Tarp pagyrų ir abejonių – naujas ginčas dėl tikrumo

Vieniems šis kadras tapo autentiškumo simboliu, liudijančiu, kad net garsiausios pasaulio moterys drįsta parodyti tikrą save.Kiti vis dėlto suabejojo – ar Madonna iš tiesų atsisakė filtrų, ar vis dėlto nuotrauka subtiliai retušuota?

Diskusijos netruko įgauti platesnį atspalvį: kodėl moterys vis dar turi teisintis dėl savo išvaizdos – ar jos pasidažiusios, ar ne, jaunos ar brandžios?

REKLAMA
REKLAMA

Atvirumas be makiažo šiandien tapo ne tik mados tendencija, bet ir protestu prieš amžiaus bei grožio standartus. 

Madonna vis dar provokuoja – bet šįkart kitaip

Jau ne vienerius metus Madonna susilaukia prieštaringų reakcijų dėl plastinių operacijų ir veido pokyčių.Šįkart ji pasirinko kitą kelią – ne pasislėpti už kaukės, o parodyti veidą tokį, koks jis yra.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viktorija Prokofveja (nuotr. asm. archyvo)
44-erių lietuvė niekada nedažo plaukų, nelakuoja nagų ir nenaudoja makiažo: atskleidė priežastį (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų