Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdus, ką padarė šis Lietuvos ugniagesys, veria širdį: vertas didžiausios pagarbos

2025-09-30 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 07:45

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi įkvepiančiomis istorijomis apie ugniagesius gelbėtojus, kurie savo drąsa ir pasiaukojimu įrodo, kad tikra pagalba neturi darbo valandų. Viena tokių istorijų – apie Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos skyrininką Antoną Plukį, kuris per daugiau nei dešimtmetį ne kartą gelbėjo žmones tiek tarnybos metu, tiek už jos ribų.

Ugniagesys gelbėtojas Antonas (nuotr. Facebook/Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba)
4

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi įkvepiančiomis istorijomis apie ugniagesius gelbėtojus, kurie savo drąsa ir pasiaukojimu įrodo, kad tikra pagalba neturi darbo valandų. Viena tokių istorijų – apie Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos skyrininką Antoną Plukį, kuris per daugiau nei dešimtmetį ne kartą gelbėjo žmones tiek tarnybos metu, tiek už jos ribų.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ugniagesys gelbėtojas dalijasi įspūdingais prisiminimais apie savo patirtis atostogų metu ir darbo metu, kurios rodo, kad kiekviena minutė gali būti lemiama.

REKLAMA
REKLAMA

Išgirdus, ką padarė šis Lietuvos ugniagesys gelbėtojas, nustemba ne vienas: vertas didžiausios pagarbos
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išgirdus, ką padarė šis Lietuvos ugniagesys gelbėtojas, nustemba ne vienas: vertas didžiausios pagarbos

Ne tarnybos metu gelbėjo skęstančią moterį

Jo pasakojimai įkvepia ne tik drąsos, bet ir atsakomybės jausmo, kurį ugniagesiai gelbėtojai demonstruoja kiekvieną dieną.

REKLAMA

„Gyvenimo prasmė – padėti kitiems.

Tikra drąsa ir pasiaukojimas neturi darbo valandų. Tai savo pavyzdžiu patvirtina Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos budinčios pamainos skyrininkas Anton Plukis.

Per daugiau nei dešimtmetį A. Plukis ne kartą gelbėjo žmones ir ne tarnybos metu. Vienas tokių įvykių nutiko šią vasarą, kai birželį, atostogaudamas su šeima Ispanijoje, Kambrilse, jis gelbėjo skęstančią moterį.

REKLAMA
REKLAMA

„Ėjau maudytis ir pastebėjau sujudimą paplūdimyje. Supratau, kad vandenyje – žmogus ir jam reikia pagalbos. Tai buvo moteris, ji plūduriavo maždaug apie 30 m nuo kranto. Jokių dvejonių, kaip elgtis, nekilo – mačiau, kad žmogui reikėjo pagalbos, o aš galiu padėti. Kartu su viešbučio gelbėtoju ištraukėme ją į krantą. Ji nekvėpavo, širdies veikla buvo sustojusi, todėl nedelsdami pradėjome gaivinimą. Kažkas atnešė defibriliatorių, bet jo nenaudojome – ant moters krūtinės pastebėjome pjūvį, kuris galėjo reikšti, kad ji turi širdies stimuliatorių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kartu su viešbučio gelbėtoju atlikome širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą. Maždaug po 15 min. atvyko greitoji pagalba. Medikai perėmė gaivinimą ir patvirtino – mūsų įtarimai pasitvirtino, moteris turėjo stimuliatorių. Tačiau mūsų pastangomis jos širdies veiklą pavyko atkurti. Medikai ją skubiai išvežė į ligoninę. Deja, vėliau sužinojome, kad jos gyvybės išgelbėti nepavyko“, – pasakoja A. Plukis.

REKLAMA

Tai – ne pirmas kartas, kai ugniagesiui gelbėtojui teko gelbėti žmogų ne tarnybos metu. Prieš trejus metus, atostogaudamas su šeima Albanijoje, jis išgelbėjo vaiką, iš aukštai nukritusį į vandenį.

„Buvau netoliese, kai įvyko nelaimė. Vaiką kartu su jo tėvu ištraukėme iš vandens. Jis buvo be sąmonės, susižeidęs galvą. Sutvarstėme žaizdą ir perdavėme jį medikams“, – prisimena A. Plukis.

REKLAMA

Ugniagesys gelbėtojas tvirtai žino – įvykus nelaimei, dvejoti negalima. Reikia veikti čia ir dabar, nes kiekviena minutė gali būti lemtinga. Ne mažiau svarbūs ir sprendimai, kuriuos tenka priimti įvykio vietoje.

Vienas įsimintiniausių A. Plukiui atvejų nutiko tarnybos metu.

„Atvykome gesinti atvira liepsna degančio apleisto namo. Iš pradžių atrodė, kad viduje žmonių nėra. Tačiau atlikę pirminę žvalgybą viename kambaryje pamatėme prie lango sėdintį žmogų. Langas buvo su grotomis, o žmogus bandė pro jas kvėpuoti. Nedelsdami išpjovėme grotas ir jį išlaisvinome“, – pasakoja jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tapti ugniagesiu buvo jo vaikystės svajonė, kurią įgyvendinti jis ryžosi ne iš karto, o išbandęs ne vieną profesiją.

„Ir nesigailiu – padariau teisingą sprendimą. Į kiekvieną budėjimą einu kaip į pirmą – su dideliu noru, nes kiekvieną kartą laukia nauji iššūkiai, patirtys, tai veda pirmyn ir padeda tobulėti“, – sako skyrininkas.

Apie pagalbą nelaimės ištiktam žmogui A. Plukis kalba kukliai. Jis sako neskaičiuojantis, kiek gyvybių yra išgelbėjęs, nes jų komanda labiau susitelkia į kiekvieno įvykio analizę – ką būtų galima kitą kartą padaryti dar geriau.

„Padėdamas kitiems jaučiuosi atlikęs savo pareigą. Mane žavi viskas, kas susiję su šiuo darbu – procesas, galimybė padėti žmonėms, būti naudingu visuomenei. Jaučiu, kad mano gyvenimas turi prasmę“, – sako ugniagesys gelbėtojas“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų