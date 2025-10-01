Komoje atsidūrusi Madonna išvydo mirusią mamą: po jos klausimo – gyvenimas apsivertė aukštyn kojom

Ji prisiminė, kaip jos mirusi mama, taip pat vadinta Madonna, pasirodė jai ligoninėje, kai ji buvo be sąmonės po sunkios bakterinės infekcijos sukeltos komos, skelbė mirror.co.uk.
Išgirdo klausimą
Kalbėdama su Jay Shetty podkaste „On Purpose“, Madonna prisipažino: „Aš beveik buvau kitoje pusėje ir turėjau sąmoningą akimirką. Mano mama pasirodė ir paklausė: „Ar nori eiti su manimi?“ Aš atsakiau: „Ne.“
Ji teigė, kad asistentė išgirdo, kaip ji pasakė „ne“. Vėliau, prabudusi, Madonna suprato, kad tas „ne“ reiškė jos sprendimą atleisti ir susitaikyti su žmonėmis, prieš kuriuos ji vis dar jautė pyktį.
Kalbėdama apie savo santykius su mirusiu broliu Christopheriu Ciccone, Madonna prisipažino, kad jų santykiai ilgą laiką buvo įtempti dėl darbo nesutarimų ir asmeninių konfliktų, kurie paaštrėjo, kai Christopheris 2008 metais išleido savo bestselerę knygą „Gyvenimas su mano seserimi Madona“.
„Buvo sunku įveikti savo priešiškumą jam“, – sakė ji.
Visgi atlikėja pabrėžė atleidimo svarbą: „Svarbu rasti būdą atleisti net tiems, kuriuos laikai savo didžiausiais priešais. Ilgą laiką tai buvo mano brolis, kuris neseniai mirė, nes manau, kad sunkiausi yra tie žmonės, kuriems jautiesi arčiausiai... Žmonės, kurie labiausiai tave skaudina, yra tie, kuriuos labiausiai myli.“
Madonna atskleidė, kad, nors ir buvo sunku, jiems pavyko susitaikyti prieš Christopheriui mirus nuo kasos vėžio.
„Brolio nemačiau ir nekalbėjau daugelį metų. Daugybę metų. Ir būtent tada, kai jis susirgo ir kreipėsi į mane sakydamas „Man reikia tavo pagalbos“, turėjau tą akimirką pagalvoti: „Ar aš padėsiu savo priešui?“ Ir aš tiesiog padėjau“, – pasakojo ji.
