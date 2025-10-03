Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Atskleidė, kas iš tikrųjų slepiasi už vyrų noro liesti moterų sėdmenis

2025-10-03 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-03 18:10

Pliaukštelėjimas per sėdmenis – veiksmas, kuris gali pasirodyti įvairiai: kai kuriose situacijose jis laikomas nepageidaujamu ir net vadinamas seksualiniu priekabiavimu, kitose – intymiu ar žaismingu gestu, ypač romantiniuose santykiuose.

Moters sėdmenys (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

1

Psichologė dr. Delilah teigia, kad šis elgesys yra glaudžiai susijęs su biologiniais instinktais, fizinių formų patrauklumu ir žmonių tarpusavio bendravimo subtilybėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anatomija: kas slypi sėdmenyse

Sėdmenys yra zona žemiau juosmens ir stuburo, rašoma tinklaraštyje doctordaliah.wordpress.com

Jie yra sudaryti iš kelių komponentų:

  • Dubuo, suteikiantis struktūrą;
  • Raumenys (gluteus minimus, gluteus medius ir gluteus maximus), leidžiantys judėti;
  • Riebalai, kurie amortizuoja smūgius;
  • Oda.

Be to, sėdmenys atlieka daugybę funkcijų – nuo klubo judesių iki dubens stabilizavimo bei kaulų amortizacijos kritimo metu.

Tačiau pagrindinė jų paskirtis, pasak ekspertų, vis dėlto susijusi su seksualiniu potraukiu.

Gyvuliškas instinktas

Žmonės iš prigimties yra gyvūnai. Nors valgome šakute, žiūrime „Netflix“ ir naudojame technologijas, biologija ir evoliucija mums primena, kad mūsų kūnai buvo sukurti patraukti partnerius ir poruotis.

Priešistoriniais laikais, dar gyvenimo urvinėse bendruomenėse dienomis, lytiniai santykiai nebuvo tokie „choreografuoti“ kaip šiandien. Dažniausiai jie vyko pozicija „iš nugaros“, todėl sėdmenys turėjo būti ypač patrauklūs – apvalūs, minkšti ir vizualiai „svetingi“.

Amortizuojanti kūno dalis taip pat padėdavo išvengti dubens kaulų traumų.

Kaip ir daugumos gyvūnų atveju, žmonių lytiniai santykiai dažniausiai prasideda nuo sėdmenų palietimo. Tai – natūralus instinktas.

Apvalios formos traukia dėmesį

Žmogaus kūnas sudarytas iš daugybės geometrinių formų: apskritimų, trikampių, ovalų, ir kiekviena iš jų turi savo evoliucinę funkciją.

Krūtys yra apvalios su aiškiai matomais speneliais, kad kūdikiai galėtų lengviau atrasti maisto šaltinį;

Moteriški gaktos plaukai dažnai pasiskirstę trikampiu, tarsi „rodyklė“, vedanti potencialų partnerį „link tikslo“.

Apvalūs, išsikišę sėdmenys, esantys po siauresniu, išlinkusiu juosmeniu, traukia partnerio dėmesį. Žmogui tiesiog patinka apvalios ir šiek tiek „banguotos“ formos – galbūt todėl žaislai, kamuoliai bei kitas sporto inventorius dažnai irgi panašiai atrodo.

Mažiau įkyru, nei liesti veidą

Sėdmenų palietimas kelia mažesnę atmetimo riziką nei veido ar krūtų lietimas.

Taip pat, tokį prisilietimą galima lengvai pateisinti kaip „atsitiktinį“, jei potencialus partneris nori išvengti potencialaus konflikto. 

Kaip moteriai išvengti nepriimtino prisilietimo?

Nors žaismingas pliaukštelėjimas per sėdmenis gali būti meilus bei patrauklus gestas santykiuose, jis atrodo visiškai priešingai, jei įvyksta nepageidaujamai: darbo aplinkoje, gatvėje, tarp nepažįstamųjų.

Taigi kaip to išvengti?

Visų pirma, svarbu šviesti aplinkinius – priminti, kad tai griežtai nepriimtina, gali baigtis atleidimu iš darbo, ieškiniu ar kitomis pasekmėmis. Svarbiausia, nesileiskite, kad su jumis būtų elgiamasi nepagarbiai, ir nebijokite kreiptis į reikiamus asmenis, jei taip nutiko.

Dr. Daliah Wachs, MD, FAAFP, yra nacionalinė radijo laidų vedėja, šeimos gydytoja ir ekspertė įvairiose srityse.

