Snukerio pasaulio čempionas kaltinamas seksualiniu priekabiavimu prie nepilnamečių

Įtariama, kad 1993-1996 m. G. Dottas galėjo priekabiauti prie mergaitės, o 2006-2010 m. – prie berniuko. Prokurorai teigia, kad viena nukentėjusioji mergaitė buvo nederamai liečiama, jai buvo liepta nusirengti ir su ja buvo elgiamasi nepadoriai. Taip pat teigiama, kad berniukas buvo tvirkinamas, jam buvo laidomos seksualinio pobūdžio pastabos ir jis buvo stebimas prausiantis duše.
G. Dottas jam pareikštus įtarimus atmeta ir ruošiasi gintis teisme. Planuojama, kad teismo procesas prasidės 2026 m. rugpjūčio 17 d. ir truks 5 dienas.
Graeme Dott is accused of two charges relating to primary school-age children.https://t.co/dmbMkvn8w1REKLAMA— TheJournal.ie (@thejournal_ie) August 14, 2025
Šių metų pasaulio čempionate škotui buvo uždrausta žaisti dėl jam pareikštų įtarimų. Teigiama, kad G. Dottas negalės grįžti į varžybas tol, kol nebus išteisintas.
Geriausiais karjeros laikais G. Dottas buvo pakilęs iki 2-os vietos pasaulio reitinge. 2010 m. škotas pasiekė pasaulio čempionato finalą, 2011 m. – ketvirtfinalį, o vėliau jo rezultatai gerokai suprastėjo ir G. Dottas dažniausiai krisdavo pirmajame rate arba neįveikdavo kvalifikacijos.
