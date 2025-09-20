Atsakė, kodėl Lietuvos moterys renkasi karjerą, o ne vaikus: štai kokia tiesa

Ne paslaptis, kad šiandien visuomenėje vis stipriau įsitvirtina tendencija, jog jaunos moterys renkasi ne šeimos kūrimą, o karjerą. „Tapk geresniu“ tinklalaidėje apsilankiusi psichologė Diana pasakojo sulaukianti klienčių, kurios apie šeimos kūrimą pradeda galvoti tik sulaukusios 45-erių. Tačiau, kaip žinia, neretai tai būna per vėlu.
„Feminizmas atnešė daug gražių dalykų, bet atsitiko ir tai, kad anksčiau vyrai eidavo į pasaulį, galėdavo daug patirti, o moterys tarsi gyveno priespaudoje. Dabar mes esame laisvos, gyvename vienos. Kur matyta, kad moteris gyvena viena? Niekada to nebuvo, nebent ji – ragana, arba atskirta nuo bendruomenės. O dabar taip laisvai gali gyventi kiekviena.
Mes pagaliau pajutome laisvę, norime pagyventi, suprasti, ką reiškia save realizuoti, keliauti. Natūralu, kad sąlygoms tai leidžiant, nebelieka laiko vaikams. Bet aš tikiu, kad su laiku grįšime atgal, nes juk moters prigimtis yra pasirūpinti kitu, atverti širdį“, – savo požiūriu dalijosi psichologė.
Pasikeitė vyrų ir moterų rolės šeimose
Psichologė Diana pastebi, kad šiais laikais daugelyje šeimų vadovaujančio žmogaus poziciją užima nebe vyrai, o moterys.
„Jeigu vyras atsineša vadovaujančio poziciją namo, nėra taip blogai, palyginus su atvirkštiniu variantu. Iš tikrųjų moterys nori, kad vyras vestų. Jeigu jis atsineša ne tą toksiškumą, kur pradeda vadovauti, bet tą poziciją, kai turi savo nuomonę, nėra taškomas emocijų, nekaltina moters už savo nelaimes, tai yra labai sveika“, – įsitikinusi ji.
Tuo tarpu moterims, pasak psichologės, šiais laikais yra sunkiau, nes iš jų tikimasi, kad grįžus namo, moteris apkabins, paguos, o vyras galės pailsėti namuose.
„O kaip moteriai pailsėti namuose? Vyras tuomet turi pereiti į tą poziciją, kurioje taptų tuo rūpestinguoju – pasirūpintų vaikais, nuramintų moterį. Viskas atrodytų gerai, jei šeima turėtų tokį balansą. Bet vyrams labai sunku užleisti tą poziciją, todėl moterys, grįžusios namo po darbų, dažnai jaučia įtampą dėl to, ko iš jų tikimasi“, – dalijosi D. Wind.
Moterys geriau jaučiasi vienos
Pokalbio metu tinklalaidės vedėjas A. Lebedenko pasidalijo įdomia statistika, kurioje teigiama, kad 42 proc. moterų atvirai pripažįsta, jog joms gėda partneriui pripažinti savo emocines problemas. Ar tai reiškia, kad tarp vyrų ir moterų atsiranda konkurencija – kuris stipresnis?
„Tikrai taip, atsirado konkurencija. Tai santykiuose patiria labai daug veiklių moterų, todėl jos susiranda silpnesnį partnerį, kuris būtų emocingesnis, palaikantis, rūpestingas. Taip moterys nesijaučia blogai, nes tuomet vyras sugeria tas emocijas“, – atskleidė moterų psichoterapeutė.
Psichologė Diana prasitarė, kad kartais pas ją pasikonsultuoti atėję vyrai sako, jog mylimos moters tampa nebeįmanoma šiltai apsikabinti.
„Jie sako, kad sugrįžus iš darbo norėtų tiesiog apsikabinti, bet to nėra. Ir tuomet vyrai dažnai kaltina save, nes nori moteris padaryti laimingas. Bet jeigu moteris nuolat yra įtampoje, vyras irgi nežino, ką daryti, kodėl taip nutinka, kas negerai. Kartais vyrai sesijų metu man sako: jos niekada nepatenkinsi.
Šiuo atveju labai svarbu, kad moteris jaustų saugumą. Bet daugelis jų to nejaučia dėl vyro keliamų reikalavimų, emocinio nestabilumo, įsižeidimų, elementarios pagarbos trūkumo“, – teigė tinklalaidės pašnekovė.
Moterims svarbu nebijoti prašyti pagalbos
Šiuolaikinėje visuomenėje psichologė Diana yra pastebėjusi dar vieną neįprastą dalyką – šiais laikais moterys nebemoka vyrų prašyti pagalbos, visko imasi pačios.
„Tai labai dažnas atvejis. Aš pati sąmoningai mokiausi prašyti pagalbos savo aplinkoje. Saugumą kuria ne tik vyras, bet ir kiti žmonės, kurie gali padėti spręsti kažkokią situaciją, patarti, kokiu keliu eiti. Yra pilna žmonių, kurie nori padėti, o ypač vyrai džiaugiasi, kai moterys prašo pagalbos.
Tada jie jaučiasi svarbūs, matau tai jų akyse. Kodėl turėtume tai iš jų atimti? Juk sveikas vyras savo psichika yra stabilesnis už moterį. Tad moterims labai svarbu pajausti, kad jos gali priimti pagalbą, joms nebūtina viską daryti pačioms“, – pasakojo D. Wind.
Statistika teigia, kad šiais laikais moterys, būdamos vienos, yra žymiai laimingesnės, nei santuokoje, o ypač turint vaikų. Ar dėl to kalti vyrai, ar dideli moterų lūkesčiai?
„Moterys turi žymiai jautresnį kūną ir psichiką, todėl jos dažniau nepatenkintos santykiais, nei vyrai. Moterys labiau įsijaučia į kiekvieną šeimos narį, rūpinasi, kad visiems būtų gera. Bet dabar moterys prarado tą minkštumą, nes pradėjo daugiau būti vyriškoje energijoje. Taip jos apvagia ir save, ir šeimą. Tai – minusas, nes tuomet jos su savo jėga ateina, konkuruoja ir galvoja: ką čia tas vyras, viską galiu pati“, – kalbėjo tinklalaidės viešnia.
Pasak psichologės, šiandien vyrai nebeturi savo funkcijos ir nesukuria jausmo, kad kažką vertingo atneša į šeimos namus.
„Moteris žiūri į vyrą, visą dieną spaudantį mygtukus prie kompiuterio. Ar čia turėtų būti kažkas „vau“? Kai žiūri iš šono, tai neuždega, nes nebėra tiek fizinio darbo, kad moteris matytų vyrą kažkokiame veiksme. Natūralu, kad taip vyrą gerbti yra sunkiau, mūsų smegenys prie to tiesiog neįpratę“, – teigė psichologė D. Wind.
Viso pokalbio klausykite čia:
