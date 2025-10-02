Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Muskas prisijungė prie kampanijos „Atsisakykime Netflix“

2025-10-02 20:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 20:32

Elonas Muskas paragino 227 milijonus savo sekėjų socialiniuose tinkluose atsisakyti srautinio transliavimo platformos „Netflix“ prenumeratos, kaltindamas šią platformą skleidžiant, jo paties žodžiais tariant, translyčių propagandą.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

Elonas Muskas paragino 227 milijonus savo sekėjų socialiniuose tinkluose atsisakyti srautinio transliavimo platformos „Netflix“ prenumeratos, kaltindamas šią platformą skleidžiant, jo paties žodžiais tariant, translyčių propagandą.

REKLAMA
2

Savo naujausioje kultūrinio karo kampanijoje kompanijos „Tesla“ magnatas prisijungė prie konservatyvios socialinių tinklų paskyros „Libs of „TikTok“ pradėtos akcijos, kuria raginama transliacijos paslaugos atsisakyti dėl platformoje rodomo animacinio serialo „Dead End: Paranormal Park“ ir bendrovės „Netflix“ pastangų užtikrinti darbuotojų įvairovę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Minėtojo serialo kūrėjas Hamishas Steele‘as kaltinamas tuo, kad socialiniuose tinkluose išsakė pastabas apie rugsėjį nužudytą konservatyvų aktyvistą Charlie‘į Kirką, kurias konservatoriai internete įvertino kaip nepagarbą ir dėl to kilo atsakomoji reakciją.

REKLAMA
REKLAMA

Polemikai įsismarkavus, bendrovės „Netflix“ akcijos trečiadienį atpigo dviem procentais, o ketvirtadienį jų vertė Volstrite sumažėjo dar dviem procentais.

REKLAMA

„Atsisakykime „Netflix“, trečiadienį jam priklausančioje platformoje „X“ rašė E. Muskas, cituodamas kitą paskyros „Libs of „TikTok“ paskelbtą įrašą.

Tame įraše buvo pasidalinta bendrovės „Netflix“ pranešimu, kuriame teigiama, kad „Netflix“ pasistengė, kad tarp jos transliuojamų programų režisierių ir pagrindinius vaidmenis atliekančių aktorių būtų daugiau nebaltaodžių.

REKLAMA
REKLAMA

Kitame šia tema patalpintame įraše E. Muskas paragino savo sekėjus „Atsisakyti „Netflix“ dėl savo vaikų sveikatos“.

Pats H. Steele‘as šiai polemikai skyrė keletą įrašų platformoje „Bluesky“, teigdamas, kad „Visa tai melas ir šmeižtas!“. Tiesa, šie įrašai paskiau buvo ištrinti.

Turtingiausias pasaulio žmogus E. Muskas turi asmenės patirties, susijusios su translyčių problemomis. Jo vyresnioji dukra Vivian Jenna Wilson 2022 m. viešai paskelbė, kad renkasi kitą lytį bei teisiškai pakeitė ir vardą, ir lytinę tapatybę.

E. Muskas pareiškė, kad jo vaiką „pražudė“ elitinėje Kalifornijos mokykloje įdiegtas „woke smegenų virusas“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų