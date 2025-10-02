Muskas prisijungė prie kampanijos „Atsisakykime Netflix“

Savo naujausioje kultūrinio karo kampanijoje kompanijos „Tesla“ magnatas prisijungė prie konservatyvios socialinių tinklų paskyros „Libs of „TikTok“ pradėtos akcijos, kuria raginama transliacijos paslaugos atsisakyti dėl platformoje rodomo animacinio serialo „Dead End: Paranormal Park“ ir bendrovės „Netflix“ pastangų užtikrinti darbuotojų įvairovę.
Minėtojo serialo kūrėjas Hamishas Steele‘as kaltinamas tuo, kad socialiniuose tinkluose išsakė pastabas apie rugsėjį nužudytą konservatyvų aktyvistą Charlie‘į Kirką, kurias konservatoriai internete įvertino kaip nepagarbą ir dėl to kilo atsakomoji reakciją.
Polemikai įsismarkavus, bendrovės „Netflix“ akcijos trečiadienį atpigo dviem procentais, o ketvirtadienį jų vertė Volstrite sumažėjo dar dviem procentais.
„Atsisakykime „Netflix“, trečiadienį jam priklausančioje platformoje „X“ rašė E. Muskas, cituodamas kitą paskyros „Libs of „TikTok“ paskelbtą įrašą.
Tame įraše buvo pasidalinta bendrovės „Netflix“ pranešimu, kuriame teigiama, kad „Netflix“ pasistengė, kad tarp jos transliuojamų programų režisierių ir pagrindinius vaidmenis atliekančių aktorių būtų daugiau nebaltaodžių.
Kitame šia tema patalpintame įraše E. Muskas paragino savo sekėjus „Atsisakyti „Netflix“ dėl savo vaikų sveikatos“.
Pats H. Steele‘as šiai polemikai skyrė keletą įrašų platformoje „Bluesky“, teigdamas, kad „Visa tai melas ir šmeižtas!“. Tiesa, šie įrašai paskiau buvo ištrinti.
Turtingiausias pasaulio žmogus E. Muskas turi asmenės patirties, susijusios su translyčių problemomis. Jo vyresnioji dukra Vivian Jenna Wilson 2022 m. viešai paskelbė, kad renkasi kitą lytį bei teisiškai pakeitė ir vardą, ir lytinę tapatybę.
E. Muskas pareiškė, kad jo vaiką „pražudė“ elitinėje Kalifornijos mokykloje įdiegtas „woke smegenų virusas“.
