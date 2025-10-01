Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Muskas paskelbė apie planus sukurti „Wikipedia“ konkurentę „Grokipedią“

2025-10-01 11:42 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 11:42

Elonas Muskas antradienį pareiškė, kad per savo dirbtinio intelekto startuolį „xAI“ kuria „Wikipedia“ konkurentą, taip paskelbdamas apie planus sukurti platformą, pavadintą „Grokipedia“.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

Elonas Muskas antradienį pareiškė, kad per savo dirbtinio intelekto startuolį „xAI" kuria „Wikipedia" konkurentą, taip paskelbdamas apie planus sukurti platformą, pavadintą „Grokipedia".

E. Muskas, kuriam priklauso socialinės žiniasklaidos platforma „X“, sakė, kad naujoji paslauga „smarkiai patobulins“ jau seniai veikiančią laisvą internetinę enciklopediją, kurios įrašus kuria ir redaguoja viso pasaulio savanoriai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Milijardierius jau seniai kaltina „Wikipedią“ politiniu šališkumu, teigdamas, kad ji atspindi kairiąsias pažiūras. Pats E. Muskas vis dažniau laikosi dešiniųjų pozicijų.

Davidas Sacksas, E. Musko sąjungininkas, kurį prezidentas Donaldas Trumpas neseniai paskyrė savo administracijos dirbtinio intelekto įgaliotiniu, prieš pat E. Musko pranešimą kritikavo „Wikipedia“ turinio naudojimą DI programinei įrangai apmokyti.

Pavadinimas „Grokipedia“ kilo iš „xAI“ pokalbių roboto „Grok“, kurį E. Muskas apibūdino kaip „maksimaliai ieškantį tiesos“. Tačiau pastaraisiais mėnesiais „Grok“ sukėlė diskusijų, nes pateikė antisemitinių pastabų, kurias E. Musko bendrovė aiškino programavimo klaidomis.

