Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Britų vyriausybė kritikuoja Musko pasisakymą per kraštutinių dešiniųjų demonstraciją Londone

2025-09-15 19:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 19:20

Britų vyriausybė griežtai sukritikavo JAV milijardieriaus ir „Tesla“ kompanijos vadovo Elono Musko pasisakymą per dešiniųjų populistų demonstraciją Londone.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

Britų vyriausybė griežtai sukritikavo JAV milijardieriaus ir „Tesla“ kompanijos vadovo Elono Musko pasisakymą per dešiniųjų populistų demonstraciją Londone.

REKLAMA
0

Paskutinis dalykas, ko nori britai, yra ši „pavojinga ir kurstanti kalba“, sakė ministro pirmininko Keiri Starmerio atstovas.

E. Muskas per masinę dešiniųjų populistų demonstraciją Londone, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 000 žmonių, vaizdo ryšiu kreipėsi į protestuotojus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britų visuomenė „bijo naudotis savo žodžio laisve“, sakė jis. Visuomeninis transliuotojas BBC esą „padeda naikinti Didžiąją Britaniją“. E. Muskas užsiminė ir apie tokias temas, kaip migracija bei „Brexit“. Kreipdamasis į demonstrantus, milijardierius sakė: „Ar pasirinksite smurtą, ar ne, smurtas ateis pas jus. Arba jūs priešinsitės, arba mirsite (...)“

REKLAMA
REKLAMA

Jungtinė Karalystė yra teisinga, tolerantiška ir padori šalis, pažymėjo K. Starmerio atstovas. Tokiais pasisakymais esą provokuojamas „smurtas ir bauginimai mūsų gatvėse“.

REKLAMA

E. Muskas jau praeityje užsipuolė britų vyriausybę ir visuomenę ir, panašiai kaip Trumpo administracija, kritikavo, kad žodžio laisvei Jungtinėje Karalystėje iškilusi grėsmė.

Šis vaizdo kreipimasis dar kartą parodė, kad „Tesla“ vadovas susijęs su demonstracijos organizatoriumi, žinomu britų kraštutiniu dešiniuoju Tommy Robinsonu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų