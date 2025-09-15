Britų vyriausybė kritikuoja Musko pasisakymą per kraštutinių dešiniųjų demonstraciją Londone

Paskutinis dalykas, ko nori britai, yra ši „pavojinga ir kurstanti kalba“, sakė ministro pirmininko Keiri Starmerio atstovas.
E. Muskas per masinę dešiniųjų populistų demonstraciją Londone, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 000 žmonių, vaizdo ryšiu kreipėsi į protestuotojus.
Britų visuomenė „bijo naudotis savo žodžio laisve“, sakė jis. Visuomeninis transliuotojas BBC esą „padeda naikinti Didžiąją Britaniją“. E. Muskas užsiminė ir apie tokias temas, kaip migracija bei „Brexit“. Kreipdamasis į demonstrantus, milijardierius sakė: „Ar pasirinksite smurtą, ar ne, smurtas ateis pas jus. Arba jūs priešinsitės, arba mirsite (...)“
Jungtinė Karalystė yra teisinga, tolerantiška ir padori šalis, pažymėjo K. Starmerio atstovas. Tokiais pasisakymais esą provokuojamas „smurtas ir bauginimai mūsų gatvėse“.
E. Muskas jau praeityje užsipuolė britų vyriausybę ir visuomenę ir, panašiai kaip Trumpo administracija, kritikavo, kad žodžio laisvei Jungtinėje Karalystėje iškilusi grėsmė.
Šis vaizdo kreipimasis dar kartą parodė, kad „Tesla“ vadovas susijęs su demonstracijos organizatoriumi, žinomu britų kraštutiniu dešiniuoju Tommy Robinsonu.
