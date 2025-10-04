Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Atskleidė, kodėl iš tikrųjų moterys nebenori sekso: štai kokia tiesa

2025-10-04 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 21:10

Tyrimo duomenys rodo, kad moterys linkusios vengti sekso su vyrais, kurie elgiasi su jomis blogai arba yra prasti lovoje.

Prezervatyvų naudojimas krito perpus: šiuolaikiniai žmonės renkasi gyventi be sekso? (Unsplash/Shutterstock nuotr.)

Tyrimo duomenys rodo, kad moterys linkusios vengti sekso su vyrais, kurie elgiasi su jomis blogai arba yra prasti lovoje.

REKLAMA
2

Daugelyje kultūrų vyrai laikomi turinčiais teisę į seksą, o moterys – turinčios jiems tai suteikti, dėl to daugelis vyrų ignoruoja moterų poreikius, tikėdamiesi sekso kaip savaime suprantamo dalyko, rašoma zawn.substack.com.

Vyrai dažnai tiki:

  • Jie turi teisę į seksą.
  • Moterys nėra taip suinteresuotos seksu.
  • Moterims nebūtina patirti malonumo sekso metu.
  • Seksualinių santykių atsisakymas dėl vyro elgesio nėra suprantamas.

Dėl to autorius atliko tyrimą „Seksas santuokoje ir ilgalaikiuose santykiuose“. Jis apklausė 900 moterų, kurios yra ilgalaikiuose heteroseksualiuose santykiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinės priežastys, kodėl moterys atsisako sekso

Štai kelios priežastys, kodėl moterys atsisako sekso:

REKLAMA
REKLAMA
  1. Nuovargis – 82,93 proc..
  2. Partneris nepadeda namų ruošoje – 63,41 proc..
  3. Pyksta ant partnerio – 63,41 proc..
  4. Turi per daug darbų – 52,03 proc..
  5. Partneris elgiasi blogai – 51,22 proc..
  6. Seksas su partneriu yra prastas – 41,46 proc..
  7. Negali atsipalaiduoti netvarkingame name – 36,59 proc..
  8. Nepatinka partneris – 36,59 proc..
  9. Partneris nesilaiko higienos normų – 21,41 proc..
  10. Seksas yra skausmingas – 20,33 proc..

 

REKLAMA

Ką vyrai gali padaryti, kad pagerintų moterų susidomėjimą?

Tik 9 proc. moterų manė, kad jų partneriai negali nieko padaryti, kad padidintų susidomėjimą seksu.

Likusios 91 proc. moterų nurodė, kad partneriai gali daug ką pakeisti.

Populiariausi pasiūlymai:

  1. Daugiau padėti namuose arba su vaikais – 64 proc..
  2. Labiau stengtis suvilioti partnerę – 60,94 proc..
  3. Būti malonesniam – 58,58 proc..
  4. Dažniau suteikti orgazmą arba pagerinti seksualinį gyvenimą – 48,38 proc..
  5. Klausytis seksualinių poreikių – 33,8 proc..
  6. Stengtis būti patrauklesniu – 28,53 proc..
  7. Pagerinti higieną – 19,39 proc..

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų