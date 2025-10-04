Atskleidė, kodėl iš tikrųjų moterys nebenori sekso: štai kokia tiesa

Daugelyje kultūrų vyrai laikomi turinčiais teisę į seksą, o moterys – turinčios jiems tai suteikti, dėl to daugelis vyrų ignoruoja moterų poreikius, tikėdamiesi sekso kaip savaime suprantamo dalyko, rašoma zawn.substack.com.
Vyrai dažnai tiki:
- Jie turi teisę į seksą.
- Moterys nėra taip suinteresuotos seksu.
- Moterims nebūtina patirti malonumo sekso metu.
- Seksualinių santykių atsisakymas dėl vyro elgesio nėra suprantamas.
Dėl to autorius atliko tyrimą „Seksas santuokoje ir ilgalaikiuose santykiuose“. Jis apklausė 900 moterų, kurios yra ilgalaikiuose heteroseksualiuose santykiuose.
Pagrindinės priežastys, kodėl moterys atsisako sekso
Štai kelios priežastys, kodėl moterys atsisako sekso:
- Nuovargis – 82,93 proc..
- Partneris nepadeda namų ruošoje – 63,41 proc..
- Pyksta ant partnerio – 63,41 proc..
- Turi per daug darbų – 52,03 proc..
- Partneris elgiasi blogai – 51,22 proc..
- Seksas su partneriu yra prastas – 41,46 proc..
- Negali atsipalaiduoti netvarkingame name – 36,59 proc..
- Nepatinka partneris – 36,59 proc..
- Partneris nesilaiko higienos normų – 21,41 proc..
- Seksas yra skausmingas – 20,33 proc..
Ką vyrai gali padaryti, kad pagerintų moterų susidomėjimą?
Tik 9 proc. moterų manė, kad jų partneriai negali nieko padaryti, kad padidintų susidomėjimą seksu.
Likusios 91 proc. moterų nurodė, kad partneriai gali daug ką pakeisti.
Populiariausi pasiūlymai:
- Daugiau padėti namuose arba su vaikais – 64 proc..
- Labiau stengtis suvilioti partnerę – 60,94 proc..
- Būti malonesniam – 58,58 proc..
- Dažniau suteikti orgazmą arba pagerinti seksualinį gyvenimą – 48,38 proc..
- Klausytis seksualinių poreikių – 33,8 proc..
- Stengtis būti patrauklesniu – 28,53 proc..
- Pagerinti higieną – 19,39 proc..
