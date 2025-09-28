Kalendorius
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Nuo sekso priklausoma mergina susituokė su nekaltu 30-mečiu: atskleidė, kodėl

2025-09-28 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-28 17:00

Merginos išpažintis nustebino ne vieną – ji buvo priklausoma nuo sekso, tačiau dabar susituokė su niekada nesimylėjusiu nekaltu 30-mečiu.

Vestuviniai žiedai (nuotr. Shutterstock.com)

Merginos išpažintis nustebino ne vieną – ji buvo priklausoma nuo sekso, tačiau dabar susituokė su niekada nesimylėjusiu nekaltu 30-mečiu.

REKLAMA
0

Emily Robbie pasakoja, kad ji ir jos vyras Tyleris Stone'as iškart pajuto stiprią tarpusavio trauką, rašoma unilad.com.

Buvo įnikusi į atsitiktinius lytinius santykius

Emily, dabar 31-erių, iš Los Andželo, prisipažino, kad po pirmųjų santykių nutrūkimo, būdama 21-erių, įniko į atsitiktinius lytinius santykius. Vis tik po jų jausdavosi „išsekusi“ ir „tušči“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jaučiausi priklausoma nuo sekso. Tai buvo atsitiktinis seksas, kuris suteikdavo momentinio malonumo. Man patiko seksas, bet po jo jausdavausi tuščia“, – prisimena Emily.

REKLAMA
REKLAMA

Per aštuonis mėnesius ji turėjo tris trumpalaikius romanus, kol nusprendė keisti gyvenimą. Atsigręžusi į tikėjimą ir bažnyčią, Emily nusprendė visiškai susilaikyti nuo sekso:

REKLAMA

„Atsidaviau Dievui. Piktnaudžiavau šia dovana. Aš priėmiau celibatą, pradėjau gydymosi kelią ir keičiau mąstymą apie seksą. Supratau, kad intymumas reiškia gilų ryšį ir prisirišimą.“

Pažintis su Tyleriu

2020 m. rugsėjį ji susipažino su Tyleriu, kuris niekada nebuvo turėjęs lytinių santykių. Emily sako, kad tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio:

REKLAMA
REKLAMA

„Mes iškart pajutome ryšį. Jaučiau, kad esame seksualiai suderinami, nors neturėjome intymumo. Pasakiau, kad lauksiu iki vestuvių, ir jis pasakė tą patį – jis buvo nekaltas.“

Pora draugavo pusantrų metų, kol 2023 m. susituokė. Emily prisipažįsta, kad kartais buvo sunku laukti, bet jų ryšys tapo dar gilesnis:

„Žmonės sakė, kad po vestuvių niekas nepasikeis. Bet mums pasikeitė. Džiaugiamės, kad laukėme – tai leido viską patirti kartu.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji pridūrė, kad pirmąją naktį atrodė, jog Tyleris – nors ir nekaltas – buvo net patyręs labiau nei ji:

„Jis suteikė saugią erdvę. Jei būtume pasidavę pagundai anksčiau, tai nebūtų buvę tinkama.“

Tyleris, kilęs iš krikščioniškos šeimos, sutinka, kad kartais kildavo pagunda pasiduoti, bet galutinis sprendimas buvo aiškus:

„Norėjau laukti, kol būsiu saugioje vietoje su savo žmona. Emily taip pat laukė ir nors tai buvo sunku, bet verta. Seksas yra didžiausias bonusas, bet ne priežastis, kodėl esu su ja.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų