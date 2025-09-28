Nuo sekso priklausoma mergina susituokė su nekaltu 30-mečiu: atskleidė, kodėl

Emily Robbie pasakoja, kad ji ir jos vyras Tyleris Stone'as iškart pajuto stiprią tarpusavio trauką, rašoma unilad.com.
Buvo įnikusi į atsitiktinius lytinius santykius
Emily, dabar 31-erių, iš Los Andželo, prisipažino, kad po pirmųjų santykių nutrūkimo, būdama 21-erių, įniko į atsitiktinius lytinius santykius. Vis tik po jų jausdavosi „išsekusi“ ir „tušči“.
„Jaučiausi priklausoma nuo sekso. Tai buvo atsitiktinis seksas, kuris suteikdavo momentinio malonumo. Man patiko seksas, bet po jo jausdavausi tuščia“, – prisimena Emily.
Per aštuonis mėnesius ji turėjo tris trumpalaikius romanus, kol nusprendė keisti gyvenimą. Atsigręžusi į tikėjimą ir bažnyčią, Emily nusprendė visiškai susilaikyti nuo sekso:
„Atsidaviau Dievui. Piktnaudžiavau šia dovana. Aš priėmiau celibatą, pradėjau gydymosi kelią ir keičiau mąstymą apie seksą. Supratau, kad intymumas reiškia gilų ryšį ir prisirišimą.“
Pažintis su Tyleriu
2020 m. rugsėjį ji susipažino su Tyleriu, kuris niekada nebuvo turėjęs lytinių santykių. Emily sako, kad tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio:
„Mes iškart pajutome ryšį. Jaučiau, kad esame seksualiai suderinami, nors neturėjome intymumo. Pasakiau, kad lauksiu iki vestuvių, ir jis pasakė tą patį – jis buvo nekaltas.“
Pora draugavo pusantrų metų, kol 2023 m. susituokė. Emily prisipažįsta, kad kartais buvo sunku laukti, bet jų ryšys tapo dar gilesnis:
„Žmonės sakė, kad po vestuvių niekas nepasikeis. Bet mums pasikeitė. Džiaugiamės, kad laukėme – tai leido viską patirti kartu.“
Ji pridūrė, kad pirmąją naktį atrodė, jog Tyleris – nors ir nekaltas – buvo net patyręs labiau nei ji:
„Jis suteikė saugią erdvę. Jei būtume pasidavę pagundai anksčiau, tai nebūtų buvę tinkama.“
Tyleris, kilęs iš krikščioniškos šeimos, sutinka, kad kartais kildavo pagunda pasiduoti, bet galutinis sprendimas buvo aiškus:
„Norėjau laukti, kol būsiu saugioje vietoje su savo žmona. Emily taip pat laukė ir nors tai buvo sunku, bet verta. Seksas yra didžiausias bonusas, bet ne priežastis, kodėl esu su ja.“
