Staiga praturtėjusi Raimonda dingo kaip į vandenį: „Kai atsirado pinigų – manęs nebereikia“

Iš pradžių, kaip sako Darius (vardas pakeistas), Raimonda už pagalbą kas mėnesį pervesdavo po 100 eurų, tačiau nuo Kalėdų, t. y. nuo gruodžio mėnesio, mokėjimai nutrūko.
Dėdė norėjo padėti
„Ji man mokėjo 100 eurų per mėnesį, o dabar – nuo Kalėdų, nuo gruodžio mėnesio – jau nebemoka“, – sako vyras.
Darius neslepia, kad dėl dukterėčios labai stengėsi – buvo net atliktas giminystės testas. Dėl močiutės palikimo pretendavo ir kiti asmenys, tačiau, kaip teigia vyras, jis itin rūpinosi dukterėčia, todėl močiutės turtas galiausiai buvo pripažintas Raimondos nuosavybe.
„Mačiau, kaip sunkiai verčiasi jų šeima, todėl ėmiausi iniciatyvos. Turėjau galimybių jai padėti, tad stengiausi ir padėjau“, – pasakoja Darius.
Dėdė dukterėčiai norėjo padėti ne tik tvarkant dokumentus – jis siūlė galintis padėti turtą parduoti kuo brangiau ir uždirbti daugiau.
„Žinau visą struktūrą, visą sistemą, kaip parduodami miškai, žemės – būčiau jai atnešęs didelę naudą. Tačiau apie močiutės mirtį sužinojau per socialinius tinklus – ji man to nepranešė“, – apgailestauja dėdė.
Gavo pinigus ir dingo
Tą pačią dieną, kai mirė močiutė ir dukterėčia paveldėjo turtą, ji visur jį užblokavo.
„Kai reikėjo padėti – tai: „Brolau, gelbėk!“, o kai atsirado pinigų – manęs nebereikia. Iš viso suskaičiavau 5000 eurų, kuriuos ji man turi grąžinti. Buvome net pasirašę sutartį su teisininkais – jei sumoka anksčiau, suma mažinama iki 4000 eurų“, – pasakoja vyras.
Jis teigia, kad svarbiausia net ne pinigai – skaudžiausia tai, jog dukterėčia jį moraliai įskaudino. Pradėjus ieškoti dingusios dukterėčios, išaiškėjo, kad ji neturi glaudžių santykių net su artimiausiais šeimos nariais – mama ir seserimi.
„Jau kokias tris savaites niekam neatrašo. Mamai tik parašė: „Esu gyva“, ir viskas. Niekas nežino, kur ji yra“, – pasakoja Raimondos sesuo.
