120 milijonų loterijoje laimėjusio vyro elgesys pritrenkė visus: to iš jo nesitikėjo

Paprastai tokio dydžio prizas būtų daugelio svajonė, tačiau šis laimingasis, kurio vardas neskelbiamas, nusprendė neskubėti, rašoma mirror.co.uk.
Pasak loterijos atstovo spaudai, vyras paaiškino, kad pirmiausia nori „atsikvėpti ir suvokti, kokia nauja realybė laukia“, prieš priimdamas bet kokius skubotus sprendimus.
Laimėjimą loterijoje atsiėmė po dviejų savaičių
Laimėtojas pagaliau apsilankė loterijos organizatorių būstinėje spalio 7 d., kur praleido apie valandą. Atsiimti loterijos laimėjimo jis atvyko tik po dviejų savaičių.
Jo elgesys viso proceso metu buvo stebėtinai ramus. Patvirtinus, kad bilietas tikrai turi laimingus skaičius, prizas oficialiai buvo įteiktas.
Pinigai buvo pervesti į jo sąskaitą per savaitę, tačiau prieš tai organizatoriai dar atliko išsamų sandorio patikrinimą.
Vyras neatskleidė nei savo planų, nei to, kaip ketina panaudoti milžinišką laimėjimą. Loterijos atstovai jį apibūdino kaip „labai uždarą ir apdairų žmogų“.
Organizatoriai jau ieškojo laimėtojo
Iki kol laimėtojas pasirodė, loterijos organizatoriai buvo įsitikinę, kad laimingas bilietas priklauso atsitiktiniam žaidėjui ir net svarstė pradėti paieškos kampaniją – spausdinti plakatus bei kelti skelbimus toje vietovėje, kur bilietas buvo parduotas.
Vis tik laimėtojas atsirado pats. Kaip paaiškėjo, laimingas bilietas buvo įsigytas už 19 eurų.
Pagal „Eurojackpot“ taisykles, laimėtojai turi net trejus metus atsiimti prizą – tad vyras buvo toli gražu neperžengęs termino.
Vis dėlto jo sprendimas neskubėti ir išlaikyti ramybę, nepriimti skubotų sprendimų, rodo neįprastai subalansuotą požiūrį į staiga pasikeitusį gyvenimą.
