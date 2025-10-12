Milijoną loterijoje laimėjusiam Adamui pinigai neatnešė laimės: gyvybė pakibo ant plauko

Po šio laimėjimo 39 metų vyras paliko darbą, skelbė metro.co.uk.
Susidūrė su sveikatos preblemomis
„Žinojau, kad tai, ką darau, galiausiai baigsis, ir tai beveik baigėsi pačiu blogiausiu būdu“, – sakė Adamas BBC.
Jis prisipažino, kad pinigai leido jam gyventi taip, kaip niekada anksčiau, tačiau elgėsi neteisingai. Adamas pinigus leido greitam maistu, pramogavo.
Apie savo sveikatos problemas vyras sužinojo maždaug prieš tris savaites, kai jam pasireiškė kraujo krešulys kojoje, kuris išplito į plaučius.
„Negalėjau vaikščioti, negalėjau kvėpuoti. Iškviečiau greitąją pagalbą, mane išvežė iš namų į greitosios automobilį, o didžiausias gyvenimą keičiantis momentas buvo gulėti toje greitosios automobilio gale ir girdėti sirenas“, – prisiminė Adamas.
Jis praleido ligoninėje aštuonias dienas ir dėkojo medikams, kurie išgelbėjo jo gyvybę.
„Nesvarbu, kiek turi pinigų, kai guli greitosios automobilio gale ir tavo gyvybė yra pavojuje“, – sakė jis.
Dabar Adamas planuoja sutelkti dėmesį į savo pasveikimą, kuris gali užtrukti nuo šešių iki devynių mėnesių.
Pasak jo, loterijos bilietą jis nusipirko mažoje parduotuvėlėje, sustojęs nusipirkti gėrimo.
„Įlipęs į automobilį nutryniau loterijos bilietą, o kai pamačiau, kad laimėjau 1 milijoną svarų, nežinojau, ką su savimi daryti, todėl net nepagalvojęs įkišau bilietą į pirštininių dėžutę“, – pasakojo Adamas.
„Visada galvojau, kad jei laimėsiu didelį prizą, sušauksiu, bet kai tai iš tiesų nutiko, likau visiškai apstulbęs ir patylėjau“, – pridūrė vyras.
Kai jis pranešė šeimai gerą žinią, jo mama „išpūtė akis kaip balionas“, nes buvo labai laiminga dėl sūnaus.
Vis dėlto Adamas vėliau apgailestavo dėl to, kad paliko darbą, nes prarado kasdienį režimą ir jautėsi „visiškai atsiskyręs“ nuo įprasto gyvenimo. Jis apibūdino savo patirtį kaip „absoliutų kalnelių nuotykį“ ir dabar nori susikoncentruoti į sveikimą bei naują gyvenimo etapą.
