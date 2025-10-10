10 milijonų loterijoje laimėjusiam vyru pinigai laimės neatnešė: prieš mirtį įspėjo visus

Didelis loterijos laimėjimas gali visiškai pakeisti žmonių gyvenimus – tačiau ne visada į gerąją pusę, skelbė mirror.co.uk
Pasikeitė gyvenimas
Keitas 2005 metais laimėjo 10,35 milijono eurų Nacionalinėje loterijoje – o iki tol gyveno ypatingai paprastą gyvenimą. Būdamas tėvu ir Louise sutuoktiniu 25 metus, Keitas dirbo kepėju ir gyveno kukliame 184 000 eurų vertės dvibučiame name Bridgnorthe, kai staiga tapo turtingu.
Pora savo laimingą bilietą nusipirko iš spaudos kiosko Broseley miestelyje, o parduotuvės savininkė Barbara Homer vėliau sakė, kad tai buvo „didžiulis postūmis šiam rajonui“.
Ji pasakė: „Tai yra tai, ko gali tik svajoti, ir niekada nesitiki, kad tai įvyks būtent čia, vietoje.“
Keitui netrukus pradėjo išlaidauti – jis išleido 402 500 eurų vertės VIP ložę Aston Villa stadione, įsigijo lenktyninius arklius ir prabangų BMW, taip pat daugybę kitų brangių pirkinių.
Jis metė darbą, tačiau neturėdamas kasdienės rutinos jautėsi „nuobodžiaujantis“, kas jį paskatino pradėti gerti daug alkoholio. Be to, jis išsiskyrė su Louise. 2009 metais, likus metams iki mirties sulaukus vos 58 metų, Keitas prisipažino: „Be rutinos mano gyvenime pradėjau išlaidauti ir išlaidauti – galiausiai tiesiog nuobodžiavau.“
Jis taip pat sakė: „Prieš laimėjimą aš gerdavau tik šiek tiek vyno prie valgio. Buvau mėgstamas, bet atstūmiau visus savo draugus. Dabar nebetikiu niekuo.“
„Mano gyvenimas buvo puikus. Bet loterija sugriovė viską. Kokia gi prasmė turėti pinigų, kai jie priveda tave prie ašarų lovoje“, – pridūrė vyras.
Po santuokos žlugimo Keitas persikėlė į 1,15 milijono eurų vertės nuomojamą namą, kur samdė vairuotoją ir sodininką. Tačiau jo alkoholio problema tik blogėjo ir galiausiai jis pateko į reabilitacijos centrą – kur viskas dar labiau pablogėjo.
Keitas tapo 805 000 eurų apgaulės auka, kurią įvykdė asmuo, su kuriuo jis susipažino „Birmingemo Priory“ klinikoje. Nuteistas apgavikas Džeimsas Princas jį apgavo įtikindamas investuoti į fiktyvias verslo veiklas, už ką vėliau gavo trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už apgavystes, vykusias nuo 2006 iki 2008 metų.
Vos penkerius metus po savo loterijos pergalės Keitas, daugumą turto iššvaistęs lošimams, mirė 2010 metais Telfordo „Princess Royal“ ligoninėje dėl pašlijusios sveikatos. Būtent alkoholio vartojimas pražudė vyrą.
Prieš savo netikėtą mirtį jis įspėdavo žmones, eidamas į spaudos kioską, „nepirkti loterijos bilieto“, nes tai „sugriovė jo gyvenimą“.
Jį apibūdino kaip žmogų, kuris „gėrė iki mirties“ – pranešimuose nurodyta, kad širdies smūgį sukėlė alkoholis ir stresas.
Lesas Winwoodas, Keito draugas ir vietos tarybos narys, po jo mirties sakė: „Jis žinojo, kad padarė klaidų su pinigais, bet buvo nuostabus žmogus. Jis turėjo daug draugų.“
Spaudos kiosko savininkės Barbaros vyras, apibūdino Keitą kaip „žavingą žmogų“.
Tačiau jis pridūrė: „Jis buvo tarsi milžinas, puikus bičiulis, kurio labai trūks. Gali skambėti keistai, bet pinigų laimėjimas greičiausiai buvo blogiausias dalykas, kuris jam galėjo nutikti. Tai labai liūdna.“
