Vaikų kišenpinigiams tėvai skiria ir daugiau kaip 100 eurų per mėnesį

Anot jos, mažesni vaikai dažniau pinigus leidžia saldumynams ar žaislams, tuo metu vyresni – pramogoms ar taupo didesniems pirkiniams, pavyzdžiui, įvairiems technikos įrenginiams.
Banko „Swedbank“ užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, 5–6 metų vaikai dažniausiai gauna iki 5 eurų per mėnesį, 7–10 metų – apie 16–30 eurų, o 11–15 metų paaugliai – 31–50 eurų. 16–19 metų jaunuoliams tėvai dažniausiai skiria 51–100 eurų, o 20–23 metų – daugiau nei 100 eurų.
„Matome aiškią tendenciją – kuo vyresni vaikai, tuo labiau jų išlaidos susijusios su socialiniu gyvenimu ir asmeniniu įvaizdžiu. Jei jaunesniųjų pasirinkimuose dominuoja spontaniški, smulkūs pirkiniai, tai paaugliai ir jaunuoliai dažniau renkasi pramogas ar drabužius“, – pranešime sakė „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Pinigus dažniausiai išleidžia užkandžiams ir saldumynams
Apklausos duomenimis, vaikai iki 15 metų kišenpinigius dažniausiai išleidžia užkandžiams ir saldumynams, 16–19 metų – ne tik užkandžiams, bet ir pramogoms (43 proc.), taip pat drabužiams bei avalynei (ketvirtadalis), o 20–23 metų – dažniausiai pramogoms (41 proc.) ir rečiau užkandžiams (21 proc.).
Beveik visose amžiaus grupėse vaikai ir jaunuoliai daugiausia taupo telefonui, kompiuteriui, planšetei, žaidimų konsolei ir pan.
Palyginti su 2017 metais atliktu identišku tyrimu, du kartus – nuo 15 iki 31 proc. – padidėjo tam taupančių 5–6 metų vaikų. Jie taip pat du kartus dažniau taupo kelionėms bei ekskursijoms (20 proc.). Vis dėlto pagrindinis taupymo tikslas šioje amžiaus grupėje išlieka žaislai – jiems taupo 46 proc.
7–10 metų grupėje žaislams taupo 38 proc. vaikų, o nuo 11 metų žaislų vietą užima technikos įrenginiai. 20–23 metų grupėje beveik trečdalis (31 proc.) kaupia pinigus koncertams, kinui ar renginiams, o 22 proc. – kelionėms ir ekskursijoms. Palyginti su 2017 metais, nuo 7 iki 15 proc. išaugo ir jaunuolių, taupančių automobiliui, dalis.
Tuo metu tėvai labiausiai domisi mažiausių vaikų (5–6 metų) išlaidomis – 55 proc. reguliariai su jais kalbasi, o 29 proc. patikrina mokėjimus ar sąskaitos likutį. 16–19 metų jaunuolių išlaidas reguliariai tikrina 7 proc. tėvų, o apie jas kalbasi beveik du kartus mažiau – 28 proc. Pusė 20–23 metų jaunuolių tėvų apskritai neseka jų išlaidų.