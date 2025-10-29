Iki galo dokumentų neperskaičiusi Onutė to pasigailėjo: vis dar negali patikėti savo dukros apgaule

TV3 laidos „TV Pagalba“ komanda išskubėjo išsiaiškinti, kas nutiko, kad tarp artimiausių šeimos narių atsirado toks skaudus pleištas.
Mylimųjų netektys paveikia net ir stipriausius žmones. Tuo įsitikino 5 vaikų mama Onutė, netikėtai palaidojusi vyrą ir vaikų tėvą.
Mirtis paveikė visą šeimą ir, kaip pasakojo sūnus, dukra Rita siūlė visiems vaikams tėvo paskirtas palikimo dalis atiduoti mamai ir net pasirašyti tai patvirtinančią sutartį. Bent jau taip ji buvo suformulavusi pretekstą, kad gautų visų parašus. Sūnui nepadėjus savo parašo, Rita nepasimetė.
„Kai nedaviau aš jokio sutikimo, man kaip sakė: „viskas, po trijų mėnesių ir tavo sutikimo nereikia“. Ji buvo susitvarkiusi ant savęs“, – pokalbį atsiminė brolis.
Dukra apgavo visus
Kaip pasakojo mama, vaikai bendrai atidavė savo palikimą jai, bet nejučia į dokumentus buvo įterpta sąlyga, kad motina sodybą dovanoja dukrai Ritai ir jos jauniausiam sūnui. Motina pripažino, kad atidžiai duotų popierių neskaitė.
„Aš kažkaip galvojau, kad aš tų dokumentų nesuprantu, nelabai žiūriu, tai paėmus kažkada kažkaip viskas atiteko jai“, – apie pirmuosius apgaulės ženklus sakė Onutė.
Neilgai trukus Rita padovanotame sklype pradėjo viską remontuoti, bet iš kokių pinigų darbai buvo atlikti – neaišku. Pasak Onutės, dukra teigia viską dariusi iš savo pinigų, tačiau tie patys pinigai galėjo būti ir tėvo palikimas.
„Ji draudimą iš vyro gavo 10 tūkst., tai išmokėjo visiems gal po tūkstantį ir vis tik paskui kiti likusieji pinigai buvo skirti remontui“, – pasakojo mama.
Atsiskleidė tikroji dukros pusė
Onutei dukra leido grįžti į šeimos namus, po kelis kartus per dieną atvažiuodavo pasižiūrėti, ar viskas gerai, nieko netrūksta. Tačiau greitai santykiai pasikeitė – Rita pradėjo reikalauti, kad motina mokėtų mokesčius, kitaip bus išmesta į gatvę.
„Sako: kodėl tu už elektrą nemoki? Sakau, kad aš neturiu nieko, man čia niekas dabar nepriklauso. Sako: kaip nepriklauso, kadangi tu gyveni, tau viskas priklauso mokėti“, – įtemptą diskusiją aptarė našlė.
Motinos sprendimas taip aklai visą turtą atiduoti Ritai sukėlė tikras audras tarp likusių vaikų. Viena dukra sakė, kad mama nesuvokė, ką daro. Visa šeima susiskaldžiusi kaip niekad, broliai ir seserys atsisako bendrauti su Rita, o motina ieško visų įmanomų sprendimo būdų ištaisyti neapdairią klaidą.
Ar pavyks tėvo netekusiai šeimai susitaikyti? Ką papasakos pati Rita? Ar mama dar gali susigrąžinti padovanotą turtą?
Atsakymus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.