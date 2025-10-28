Tarnybos 3 dienom paėmė Indrės dukrą, tačiau taip ir nebegrąžino: mama pasiryžusi žengti drastišką žingsnį

Skaudus mylimųjų išsiskyrimas – „TV Pagalbos“ studijoje.
Indrė buvo labai stipriai sumušta ir dėl to tarnybos iš jaunos moters 3 dienom paėmė dukterį. Tačiau vaiko taip ir negrąžino.
„Sakė, kad pas mane vis dar nesaugi aplinka“, – graudindamasi pasakoja Indrė, nors su smurtavusiu vyru nebegyvena.
Jauna moteris labai nori bent pasimatyti su dukra, tačiau, nors motinystės teisės jai neapribotos, jai neleido dukters aplankyti darželyje.
Tai – jau ne pirmas Indrės vaikas, kuris auga ne su mama. Ji turi vyresnį sūnų, kuris taip pat auga su globėjais. Jis su biologine mama bendrauja, tačiau neatleidžia jai už tai, kad mama pasirinko jo neauginti.
Dėl to Indrė jaučia labai didelę kaltę ir tikina ne kartą atsiprašiusi sūnaus. Nepadeda ir tas faktas, kad vėliau moteris susilaukė dukters, kurią šįkart jau pasiryžo auginti.
„Jis buvo paklausęs: mama, tu turbūt sesę labiau myli nei mane. Kad man atleis, aš nelabai jau tikiu“, – tikina moteris.
Naujas mylimasis ar dukra?
Nors Indrei grėsė visam laikui prarasti dukrą, ji nusprendė namo parsivesti savo naują mylimąjį Kęstą. Jiedu vienas kitą pažįsta virš 10 metų, tačiau draugauti pradėjo neseniai, vos mėnesis po to, kai iš Indrės atėmė dukrą.
Kęstas neslepia, kad turi nešvarią praeitį, tačiau tikina, kad yra pasikeitęs ir supranta, jog praeityje elgėsi blogai.
„Jeigu yra tokia situaciją, kad man reikėtų pasitraukti iš jos gyvenimo, kad atgautų dukrą, tai jokių kitokių minčių nebūtų – faktas, kad atsitrauksiu. Vaikas yra svarbiausia“, – teigia Kęstas.
Kęstas turi problemą – po akių uždegimo jam atšoko tinklainė ir dėl to jis labai prastai mato. „TV Pagalbos“ vedėjas Edgaras Navickas pabrėžia, kad Kęstą tarnybos gali matyti kaip grėsmę, nes vyras, net ir to nenorėdamas, gali sužeisti mažametę mergaitę.
„Kęstas iki operacijos arba tol, kol išmoks gyventi tamsoje, atsiras įgūdžiai, negali būti šalia jūsų mergaitės. Jūs turėsit vaiką pripratinti prie Kęsto“, – pataria E. Navickas.
„TV Pagalbos“ studijoje Indrė turi ištarti lemiamus žodžius – ar ji pasiryžusi su Kęstu skirtis, kad atgautų dukterį.
Ar ji žengs tokį žingsnį? Atsakymą sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.