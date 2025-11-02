 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Po incidento gatvėje – jaunos moters šokas dėl iš jos atimto sūnaus: „Pirštu nepaliečiau vaiko“

2025-11-02 13:45 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-11-02 13:45

„TV Pagalbą“ pasiekė skubus jaunos moters pagalbos prašymas. Ji buvo be jokio pagrindo apskųsta policijai, o į namus atvyko Vaiko teisių tarnybų specialistai ir atėmė iš jos vaiką.

„TV Pagalbą“ pasiekė skubus jaunos moters pagalbos prašymas. Ji buvo be jokio pagrindo apskųsta policijai, o į namus atvyko Vaiko teisių tarnybų specialistai ir atėmė iš jos vaiką.

REKLAMA
0

Atvykusi gelbėtoja Rūta Filejeva rado jauną moterį pasimetusią ir labai išsigandusią. Vaiko teisių specialistai neseniai buvo iš jo paėmę sūnų ir moterį dabar kamuoja siaubinga nežinia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskundė dėl konflikto su vaiku viešoje vietoje

Moteris šiuo metu vaikelį augina viena, nes jos buvęs vyras dirba Baltarusijoje ir jau kurį laiką namuose nesirodo.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes ėjome iš poliklinikos, buvome truputį maisto nusipirkę ir paprasčiausiai grįžinėjome namo. Vaikas buvo be pietų miegelio, norėjo truputėlį pailsėti ir tas poilsis buvo, kad atsisėdo ant bordiūro. Ten buvo netoli plovykla, daug žmonių. Tada vaikas užsimanė ristis nuo kalno, sakiau negalima, nes išsipurvins, patempiau jį už rankos, kad neleisčiau. Kitiems žmonėms pasirodė, kad čia kažkas vyksta“, – tikina be reikalo buvusi apskųsta jauna moteris.

REKLAMA

Po šio incidento kažkas apskundė Aušrą ir netrukus prisistatė policija, kuri moterį su vaiku nuvežė į policijos nuovadą.

Ten ji aiškino policijos pareigūnui įvykio aplinkybes, tačiau šis buvo linkęs labiau tikėti ne ja, o iš kitų žmonių gauta informacija.

„Aš policininkui sakiau, kad pirštu nepaliečiau vaiko iš tikrųjų. Nei aš ten spardžiau, tik neleidau eiti, kadangi jis stiprus, aš smulkutė ir negaliu jo fiziškai sulaikyt. Jūs supraskit, vaikas nori, jis būtinai lekia kažkur...“, – paprasčiausią bandymą sulaikyti savo sūnų ir paėmimą už rankos atpasakojo Aušra.

REKLAMA
REKLAMA

Įvertinti vaiko būklės atvyko ir medikai, tačiau jie jokių sužalojimų nerado.

„Medicininėje viską teigiamai surašė. Pažiūrėjo krūtinytę, rankytes. Sakiau, jeigu norite, galite ir kojytes apžiūrėti, nes jeigu nori visur apžiūrėti, tai viskas gerai... Veidelis irgi buvo visas švarus. Jo klausė, ar tave kažkas mušė, sakė ne. Tada klausė, ar kažkas atsitiko ir parodė, kad skauda krūtinę. Pasakiau, kad dėl to, nes vaikas pavargęs, jo pietų miego metas dabar“, – aiškino moteris.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Priimtas sprendimas dėl tolimesnės vaiko ateities

Tą patį vakarą penkiametis buvo atskirtas nuo mamos. Iki pat šios akimirkos mamai labiausiai trūksta informacijos, kas dabar laukia jos ir sūnaus.

TV Pagalba“ žiūrovai laidos metu išvys motinos ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos susitikimą. Jo metu motina buvo supažindinta su priimtais teismo sprendimais.

REKLAMA

Paaiškėja, kad tarnybos vaiko globą mėnesiui laiko paskyrė močiutei, buvusiai anytai.

Visgi Aušra pareiškė, kad vaiką geriau atiduotų į globos namus, kad šis tik nevyktų pas senelius.

„Neišves jo į vaikų namus ta Tania? Kaip aš tam vaikui pasakysiu...“, – po išgirsto sprendimo dvejojo jauna mama.

Kokį sprendimą priims moteris?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų