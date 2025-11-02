Po incidento gatvėje – jaunos moters šokas dėl iš jos atimto sūnaus: „Pirštu nepaliečiau vaiko“

Atvykusi gelbėtoja Rūta Filejeva rado jauną moterį pasimetusią ir labai išsigandusią. Vaiko teisių specialistai neseniai buvo iš jo paėmę sūnų ir moterį dabar kamuoja siaubinga nežinia.
Paskundė dėl konflikto su vaiku viešoje vietoje
Moteris šiuo metu vaikelį augina viena, nes jos buvęs vyras dirba Baltarusijoje ir jau kurį laiką namuose nesirodo.
„Mes ėjome iš poliklinikos, buvome truputį maisto nusipirkę ir paprasčiausiai grįžinėjome namo. Vaikas buvo be pietų miegelio, norėjo truputėlį pailsėti ir tas poilsis buvo, kad atsisėdo ant bordiūro. Ten buvo netoli plovykla, daug žmonių. Tada vaikas užsimanė ristis nuo kalno, sakiau negalima, nes išsipurvins, patempiau jį už rankos, kad neleisčiau. Kitiems žmonėms pasirodė, kad čia kažkas vyksta“, – tikina be reikalo buvusi apskųsta jauna moteris.
Po šio incidento kažkas apskundė Aušrą ir netrukus prisistatė policija, kuri moterį su vaiku nuvežė į policijos nuovadą.
Ten ji aiškino policijos pareigūnui įvykio aplinkybes, tačiau šis buvo linkęs labiau tikėti ne ja, o iš kitų žmonių gauta informacija.
„Aš policininkui sakiau, kad pirštu nepaliečiau vaiko iš tikrųjų. Nei aš ten spardžiau, tik neleidau eiti, kadangi jis stiprus, aš smulkutė ir negaliu jo fiziškai sulaikyt. Jūs supraskit, vaikas nori, jis būtinai lekia kažkur...“, – paprasčiausią bandymą sulaikyti savo sūnų ir paėmimą už rankos atpasakojo Aušra.
Įvertinti vaiko būklės atvyko ir medikai, tačiau jie jokių sužalojimų nerado.
„Medicininėje viską teigiamai surašė. Pažiūrėjo krūtinytę, rankytes. Sakiau, jeigu norite, galite ir kojytes apžiūrėti, nes jeigu nori visur apžiūrėti, tai viskas gerai... Veidelis irgi buvo visas švarus. Jo klausė, ar tave kažkas mušė, sakė ne. Tada klausė, ar kažkas atsitiko ir parodė, kad skauda krūtinę. Pasakiau, kad dėl to, nes vaikas pavargęs, jo pietų miego metas dabar“, – aiškino moteris.
Priimtas sprendimas dėl tolimesnės vaiko ateities
Tą patį vakarą penkiametis buvo atskirtas nuo mamos. Iki pat šios akimirkos mamai labiausiai trūksta informacijos, kas dabar laukia jos ir sūnaus.
„TV Pagalba“ žiūrovai laidos metu išvys motinos ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos susitikimą. Jo metu motina buvo supažindinta su priimtais teismo sprendimais.
Paaiškėja, kad tarnybos vaiko globą mėnesiui laiko paskyrė močiutei, buvusiai anytai.
Visgi Aušra pareiškė, kad vaiką geriau atiduotų į globos namus, kad šis tik nevyktų pas senelius.
„Neišves jo į vaikų namus ta Tania? Kaip aš tam vaikui pasakysiu...“, – po išgirsto sprendimo dvejojo jauna mama.
Kokį sprendimą priims moteris?
