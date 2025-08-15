Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Gelbėtojai pasakoja, kad nemažai tėvų, atsivedę vaikus į paplūdimį, mažuosius tarsi pamiršta. Patys sulenda į kopas, o atžalas iš vandens tenka vaikyti gelbėtojams.
Liepos pabaigoje vienas septynmetis nuskendo Melnragėje. Mama deginosi kopose, o prie jūros žaidžiantį vaiką prižiūrėti vis nusiųsdavo jo vienuolikmetį broliuką.
„Šventosios gelbėtojams trūko kantrybė, prisikvietė ir policijos pareigūnus. Vaikai buvo be priežiūros, atvažiavo Vaikų teisių apsaugos specialistai, socialiniai darbuotojai ir išsivežė vaikus“, – pasakojo Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas.
Kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą
Poilsiautojai nesupranta, kaip galima atsivestus vaikus palikti be priežiūros. Žmonės tikina – jūra klaidų neatleidžia, tad mažuosius, ypač paplūdimyje, reikia labai saugoti:
„Vaikai yra tėvų atsakomybė. Tai vaikai turėtų būti pirmoje vietoje šituo atveju.“
„Labai blogai. Reikia prižiūrėti vaikus. Todėl mes ir neinam į kopas, o gulim prie jūros ir žiūrim į vaikus savo.“
„Patarčiau negulėti, o būti su vaikais, žaisti su vaikais. Ypač kai tokios bangos, tai nepalikti jų vienų visiškai nei akimirkai.“
Neapsikęsdamas tokios kasmet besikartojančios situacijos, J. Pirožnikas išsiuntė pasipiktinimo raštus įvairioms institucijoms, ministerijoms, Seimo nariams ir ministrams.
„Ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai. Mes ir skambinom, kalbėdavom, bet Vaiko teisių apsaugos tarnyba pasakė, kad jie dirba kabinete, jie tik surenka medžiagą“, – teigė Palangos gelbėtojų vadas.
Pranešimus gauna per vėlai
Vaiko teisių apsaugos specialistai sako, jog vaikai iki 14 metų be tėvų prie vandens telkinių būti negali, tačiau tai turi užtikrinti gelbėtojai, policininkai bei patys tėvai.
„Mes, kai gauname pranešimą ar iš policijos pareigūnų, ar iš tų pačių gelbėtojų, tada reaguojame į tą pranešimą ir atliekame visus mums numatytus veiksmus. Patys į paplūdimį nevažiuojame ir nepatruliuojame“, – sakė Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Tad tarnybos atstovai siūlo gelbėtojams bei policininkams apie tokius neprižiūrimus mažamečius informuoti pateikus jų duomenis, o tada vaiko teisių atstovai pasikvies tėvus pasišnekėti.
„Mes tokios galimybės surinkti medžiagą neturim net teisinio pagrindo. Jei turėtume, gal irgi tai padarytume. Bet daugiausia šitą funkciją atlieka policijos pareigūnai“, – aiškino J. Pirožnikas.
Tačiau ir patys vaiko teisių apsaugos specialistai pripažįsta, jog tokių pranešimų iš policijos gauna nedaug, o kartais jau ir post factum.
„Tokių pranešimų esame gavę, bet jų būna labai mažai. Dažniausiai gaunam iš policijos pareigūnų. Ir tenka apgailestauti, kad tai jau būna atvejai, kai pasibaigia tragiškai – vaikų mirtimis“, – sakė G. Noliūtė.
Šiek tiek vyresni vaikai prisigalvoja kitokios veiklos. Palangoje policininkams sulaikant elektronines cigaretes pardavinėjančius du septyniolikmečius, šie pasipriešino ir sužeidė 40-metį pareigūną. Jis gydosi ambulatoriškai, o tėvams nepilnamečius perdavę policininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo pareigūnui.
