  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Roberta Orlauskaitė pranešė džiugią žinią: sulaukė šeimos pagausėjimo

2025-10-13 20:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 20:27

Renginių dekoratorės ir turinio kūrėjos Robertos Orlauskaitės šeimą aplankė džiugus įvykis – ji kartu su mylimuoju Gediminu Gusta tapo dviejų vaikų tėvais.

Roberta Orlauskaitė su šeima (nuotr. asm. archyvo)
12

Renginių dekoratorės ir turinio kūrėjos Robertos Orlauskaitės šeimą aplankė džiugus įvykis – ji kartu su mylimuoju Gediminu Gusta tapo dviejų vaikų tėvais.

Žinia sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Roberta Orlauskaitė
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Roberta Orlauskaitė

Šeimos laimė – socialiniuose tinkluose

Spalio 9-oji porai tapo viena gražiausių dienų gyvenime – tądien gimė jų sūnus. Socialiniuose tinkluose Roberta pasidalijo pirmuoju šeimos kadru, kuriame įamžintas švelnumu ir ramybe dvelkiantis momentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„10.09 mūsų šeimai pasaulyje tapo dar jaukiau būti!“ – prie nuotraukos rašė Roberta ir Gediminas.

Nuotraukoje matyti laiminga pora, apsupta artimiausiųjų šilumos. Sekėjai komentaruose negailėjo sveikinimų bei šiltų žodžių naujai pagausėjusiai šeimai.

„Kokia miela akimirka, didžiausi sveikinimai! Aukite sveiki!“, „Sveikinimai“, – rašė gerbėjai, džiaugdamiesi kartu su pora.

Džiugi žinia buvo paskelbta dar per Mamos dieną

Kaip primena naujienų portalas tv3.lt, Roberta šią naujieną užsiminė dar pavasarį – per Mamos dieną.

Tąkart ji „Instagram“ paskelbė jautrų vaizdo įrašą, kuriame kartu su Gediminu ir dukra Elze pranešė, kad laukiasi antro vaikelio.

Vaizdo įraše matyti, kaip mažoji Elzė į kamerą rodo kūdikio echoskopo nuotrauką, o tėvai šypsosi tolumoje.

„Mūsų šeimoje gyvena pačios geriausios naujienos! Mamos dienos progą švenčiam laukime rudens, kuris šiais metais mums bus visai kitoks!“ – tada rašė Roberta.

Sveikino ir žinomi žmonės

Po įrašo pasipylė daugybė sveikinimų – džiugiomis emocijomis dalijosi ir pramogų pasaulio atstovai.

„Jeee kaip nerealiai!!! Didžiausi sveikinimai!!“ – rašė Indrė Stonkuvienė.„Sveikinimai!!!“ – komentavo Viktorija Šaulytė-Mockė.„Ooooo, Roberta! Kokios naujienos!!! Sveikinimai!“ – džiaugėsi Beatričė Skardžė.

