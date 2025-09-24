Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gargžduose girta prie vairo sustabdyta vaiko teisių apsaugos darbuotoja

2025-09-24 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 07:55

Naktį į trečiadienį Gargžduose girta prie vairo sustabdyta vaiko teisių apsaugos darbuotoja, jai gresia baudžiamoji atsakomybė.

Alkotesteris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Naktį į trečiadienį Gargžduose girta prie vairo sustabdyta vaiko teisių apsaugos darbuotoja, jai gresia baudžiamoji atsakomybė.

2

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 0.40 val. Klaipėdos rajone, Gargžduose, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“.

Mašiną vairavo girta (2,30 prom.) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja, gimusi 1989 metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadangi moteriai nustatytas vidutinis girtumas ir jis viršijo 1,51 promilės, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.

Vairuotojai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Iš jos taip pat bus konfiskuotas automobilis arba jo vertę atitinkanti pinigų suma. 

