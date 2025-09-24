Gargžduose girta prie vairo sustabdyta vaiko teisių apsaugos darbuotoja

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 0.40 val. Klaipėdos rajone, Gargžduose, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“.
Mašiną vairavo girta (2,30 prom.) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja, gimusi 1989 metais.
Kadangi moteriai nustatytas vidutinis girtumas ir jis viršijo 1,51 promilės, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Vairuotojai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Iš jos taip pat bus konfiskuotas automobilis arba jo vertę atitinkanti pinigų suma.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!