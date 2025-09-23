Policija: už dronų pasirodymo Kopenhagos oro uoste stovi „nusimanantis veikėjas“

„Skaičius, dydis, skraidymo modeliai, laikas virš oro uosto. Drauge visa tai (...) rodytų, kad (veikė) pajėgus veikėjas. Kuris pajėgus veikėjas, nežinau“, – reporteriams sakė policijos inspektorius Jensas Jespersenas.
Kopenhagos ir Oslo oro uostai, kurie buvo uždaryti pirmadienį vakare pastebėjus virš jų neatpažintų dronų, anksti antradienį buvo vėl atidaryti, pranešė policija.
Dėl dronų šiuose oro uostuose buvo sutrikę skrydžiai, lėktuvus teko nukreipti kitur. Kopenhagoje sutrikimai paveikė 20 tūkst. keleivių, sakė oro uosto pareigūnai.
Danijos sostinės policija anksčiau sakė, kad keli dideli dronai, vėlai pirmadienį kelias valandas matyti virš oro uosto, galiausiai patys nuskrido.
