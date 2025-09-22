Biržuose į ligoninę dėl šautinės žaizdos pristatytas jaunas vyras neišgyveno

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 23.57 val. į Biržų ligoninę iš Biržų, Manto Kvedaravičiaus gatvės, savo namo kiemo, pristatytas ir dėl šautinės žaizdos paguldytas vyras (gim. 1993 m.).
Vyras pirmadienio naktį, apie 0.18 val., ligoninėje mirė.
Įtariama, kad jis mirtinai susižalojo pats. Įvykio vietoje rastas ir paimtas 9 mm kalibro pistoletas „Makarov“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!