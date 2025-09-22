Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Biržuose į ligoninę dėl šautinės žaizdos pristatytas jaunas vyras neišgyveno

2025-09-22 08:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 08:45

Biržuose pirmadienio vakarą mirė, kaip įtariama, pats pistoletu susižalojęs vyras, informavo policija.

Biržuose pirmadienio vakarą mirė, kaip įtariama, pats pistoletu susižalojęs vyras, informavo policija.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 23.57 val. į Biržų ligoninę iš Biržų, Manto Kvedaravičiaus gatvės, savo namo kiemo, pristatytas ir dėl šautinės žaizdos paguldytas vyras (gim. 1993 m.).

Vyras pirmadienio naktį, apie 0.18 val., ligoninėje mirė. 

Įtariama, kad jis mirtinai susižalojo pats. Įvykio vietoje rastas ir paimtas 9 mm kalibro pistoletas „Makarov“. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

