 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Abiejų vaikų netekusi Indra prabilo apie išgyventą skausmą ir naują etapą: „Tai yra mano vaikų siųstas žmogus“

2025-11-06 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-06 18:15

Likimas mėgsta mesti juodąją gyvenimo kortą tada, kai mažiausiai tikiesi. Tą patyrė labdaros ir paramos fondo „Tuk tuk širdele“ mamos, auginančios sunkiai sergančius vaikus arba, deja, jų jau yra netekusios. Viena jų – Indra, per mažiau nei pusmetį netekusi abiejų savo vaikų.  

Likimas mėgsta mesti juodąją gyvenimo kortą tada, kai mažiausiai tikiesi. Tą patyrė labdaros ir paramos fondo „Tuk tuk širdele“ mamos, auginančios sunkiai sergančius vaikus arba, deja, jų jau yra netekusios. Viena jų – Indra, per mažiau nei pusmetį netekusi abiejų savo vaikų.  

REKLAMA
2

TV3 laidos „TV Pagalba“ vedėja Renata Šakalytė apsilankė Indros namuose, kad išgirstų jos istoriją ir pasidalintų skaudžia realybe, kurią išgyvena sergančių vaikų tėvai kiekvieną dieną. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo mažumės Indra svajojo apie vieną dalyką – turėti savo šeimą. Ir ši svajonė išsipildė, kai ji susilaukė dukters Mėjos ir vėliau sūnaus Neido. Bet gyvenimas nebūna vien rožėmis klotas, ir Indrai teko ištraukti, kaip ji pati sako, juodą gyvenimo kortą, kai negali pasakyti: „ne, to aš nenoriu“. 

REKLAMA
REKLAMA

Prieš dvejus metus Indra neteko viso išsvajoto pasaulio. Netikėtai atsisveikinusi su vos 5 mėnesių sūnumi, po pusmečio šalia jo amžinojo poilsio paguldė net tris kartus su leukemija kovojusią dukrelę.  

REKLAMA

Ilgi ir skausmingi ligų metai

Pirmą kartą Mėjai onkologinė liga buvo diagnozuota beveik 8 metukų. Septyni ligos metai buvo pilni didžių džiaugsmų ir dar didesnių nuoskaudų – mažoji du kartus išsigydė ir abu kartus „atkrito“ atgal į ligos patalą. 

Juodoji gyvenimo korta buvo mesta ir mažajam, 5 mėnesių broliukui. Dėl širdies ydos operuotam Neidui po kelių dienų susidarė sepsis. Gydytojai nežadėjo ilgo likusio gyvenimo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Pasakė, kad tokie vaikai neišgyvens ir liko kelios dienos. Taip ir buvo“, – graudinosi mama. 

Indra spekuliavo, kad brolio netektis galėjo iššaukti leukemijos atsinaujinimą, kadangi onkologinėmis ligomis sergantys ar sirgę pacientai turi vengti net mažiausio streso. 

Bet ši kova truko neilgai. Gavęs pirmą chemoterapijos bloką Mėjos nualintas organizmas nebeatlaikė visų šalutinių poveikių. Kaip pro ašaras prisiminė mama, mergaitė jau buvo pasidavusi. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ji gale sakė: „Aš nebenoriu gyventi... pavargau“, – kalbėjo Indra. 

Vaikų atsiųsta nauja viltis

Abiejų vaikų ligos ir netektis išskyrė visą šeimą, nes netrukus Indra su vaikų tėvu pasuko skirtingais keliais. Labiau nei bet kada viena likusi mama bandė nepasiduoti – kovojo su savimi, lankėsi pas specialistus, dalyvaudavo „Tuk tuk širdele“ stovyklose, kurios buvo tarsi priverstinis išėjimas iš namų. 

REKLAMA

„Kad neužsidaryčiau, nenugrimzčiau, nes kai įlendi į tą duobę, labai sunku išlįsti. Norėdavau tik užmigti ir net neatsikelti, ir atsikeldavau ir rytas. Tokia beprasmybė, vien juodos spalvos“,  – dalinosi moteris.

Pašnekovė pripažino, kad galvojo ir apie savižudybę, bet bijojo, kad nebegalės susitikti su savo vaikais. O tai yra jos didžiausias tikslas.  

REKLAMA

Po metų intensyvaus darbo su savimi šalia atsirado naujas žmogus. 

„Sakau, kad tai yra mano vaikų siųstas žmogus, man dovana nuo jų“, – su graudžia šypsenėle tarė Indra. Pašnekovė jaučiasi lyg naujasis draugas būtų jai skirtas, gali jam išsipasakoti apie netekties skausmą, apie ką iki šiol su svetimais žmonėmis dalytis buvo sunku. 

Indra atviravo, kad būdavo sunku išeiti į savo miesto gatves, taip pat kalbėtis apie vaikų netektį. Bet, kaip pastebėjo R. Šakalytė, būtent silpnume ir slypi stiprybė, galėjimas sau leisti išsilieti, išsipasakoti apie tokius skaudžius patyrimus tik parodo, kokia stipri yra siela. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visą pokalbį su Indra žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Lapkričio 6 d. Serija 48
Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų