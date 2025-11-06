Abiejų vaikų netekusi Indra prabilo apie išgyventą skausmą ir naują etapą: „Tai yra mano vaikų siųstas žmogus“

TV3 laidos „TV Pagalba“ vedėja Renata Šakalytė apsilankė Indros namuose, kad išgirstų jos istoriją ir pasidalintų skaudžia realybe, kurią išgyvena sergančių vaikų tėvai kiekvieną dieną.
Nuo mažumės Indra svajojo apie vieną dalyką – turėti savo šeimą. Ir ši svajonė išsipildė, kai ji susilaukė dukters Mėjos ir vėliau sūnaus Neido. Bet gyvenimas nebūna vien rožėmis klotas, ir Indrai teko ištraukti, kaip ji pati sako, juodą gyvenimo kortą, kai negali pasakyti: „ne, to aš nenoriu“.
Prieš dvejus metus Indra neteko viso išsvajoto pasaulio. Netikėtai atsisveikinusi su vos 5 mėnesių sūnumi, po pusmečio šalia jo amžinojo poilsio paguldė net tris kartus su leukemija kovojusią dukrelę.
Ilgi ir skausmingi ligų metai
Pirmą kartą Mėjai onkologinė liga buvo diagnozuota beveik 8 metukų. Septyni ligos metai buvo pilni didžių džiaugsmų ir dar didesnių nuoskaudų – mažoji du kartus išsigydė ir abu kartus „atkrito“ atgal į ligos patalą.
Juodoji gyvenimo korta buvo mesta ir mažajam, 5 mėnesių broliukui. Dėl širdies ydos operuotam Neidui po kelių dienų susidarė sepsis. Gydytojai nežadėjo ilgo likusio gyvenimo.
„Pasakė, kad tokie vaikai neišgyvens ir liko kelios dienos. Taip ir buvo“, – graudinosi mama.
Indra spekuliavo, kad brolio netektis galėjo iššaukti leukemijos atsinaujinimą, kadangi onkologinėmis ligomis sergantys ar sirgę pacientai turi vengti net mažiausio streso.
Bet ši kova truko neilgai. Gavęs pirmą chemoterapijos bloką Mėjos nualintas organizmas nebeatlaikė visų šalutinių poveikių. Kaip pro ašaras prisiminė mama, mergaitė jau buvo pasidavusi.
„Ji gale sakė: „Aš nebenoriu gyventi... pavargau“, – kalbėjo Indra.
Vaikų atsiųsta nauja viltis
Abiejų vaikų ligos ir netektis išskyrė visą šeimą, nes netrukus Indra su vaikų tėvu pasuko skirtingais keliais. Labiau nei bet kada viena likusi mama bandė nepasiduoti – kovojo su savimi, lankėsi pas specialistus, dalyvaudavo „Tuk tuk širdele“ stovyklose, kurios buvo tarsi priverstinis išėjimas iš namų.
„Kad neužsidaryčiau, nenugrimzčiau, nes kai įlendi į tą duobę, labai sunku išlįsti. Norėdavau tik užmigti ir net neatsikelti, ir atsikeldavau ir rytas. Tokia beprasmybė, vien juodos spalvos“, – dalinosi moteris.
Pašnekovė pripažino, kad galvojo ir apie savižudybę, bet bijojo, kad nebegalės susitikti su savo vaikais. O tai yra jos didžiausias tikslas.
Po metų intensyvaus darbo su savimi šalia atsirado naujas žmogus.
„Sakau, kad tai yra mano vaikų siųstas žmogus, man dovana nuo jų“, – su graudžia šypsenėle tarė Indra. Pašnekovė jaučiasi lyg naujasis draugas būtų jai skirtas, gali jam išsipasakoti apie netekties skausmą, apie ką iki šiol su svetimais žmonėmis dalytis buvo sunku.
Indra atviravo, kad būdavo sunku išeiti į savo miesto gatves, taip pat kalbėtis apie vaikų netektį. Bet, kaip pastebėjo R. Šakalytė, būtent silpnume ir slypi stiprybė, galėjimas sau leisti išsilieti, išsipasakoti apie tokius skaudžius patyrimus tik parodo, kokia stipri yra siela.
