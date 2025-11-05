 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Istorijos

18 metų jaunesnę sugyventinę Stasys veja iš namų: sudaręs testamentą tikėjosi ne to

2025-11-05 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“
2025-11-05 18:15

Moteris verkia ir sako, kad vyras ją veja iš namų, nes susižavėjo kaimyne. Irena maldauja priversti vyrą persigalvoti ir jos nepalikti, nes tik ji juo viena nuoširdžiai rūpinasi, o šis jai užrašė savo turtą. Sugyventinių konfliktu laidoje „TV Pagalba“ domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.

Moteris verkia ir sako, kad vyras ją veja iš namų, nes susižavėjo kaimyne. Irena maldauja priversti vyrą persigalvoti ir jos nepalikti, nes tik ji juo viena nuoširdžiai rūpinasi, o šis jai užrašė savo turtą. Sugyventinių konfliktu laidoje „TV Pagalba“ domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.

REKLAMA
5

Po vyro mirties visas jo turtas atiteks Irenai ir jau yra sudarytas testamentas.

Irena aiškina, kad konfliktai su sugyventiniu Stasiu paaštrėjo, kai šis ėmė vis dažniau išgėrinėti ir neleidžia jam į dabar jau bendrus namus parsivesti draugų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo atvejis, kai jis stipriai užgėrė ir mane varė lauk. Aš trims dienoms buvau išvažiavus pas dukrą. Jis man kaip tėvas, kaip senelis, nes amžiaus skirtumas didelis, net 18 metų. Gal jis ten kažką įsivaizduoja, nes sakė, kad atėjau vietoj jo žmonos“, – apie konflikto pradžią papasakojo Irena, kuri neslepia, kad intymaus gyvenimo tarp judviejų nėra.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras nori, kad moteris geriau juo rūpintųsi

Pastaruoju metu Stasys ėmė vis dažniau priekaištauti dėl neva prastos namų priežiūros. Negana to, prasidėjo grasinimai, kad jos vietą tuoj užims nauja mylimoji. 

REKLAMA

O ir „TV Pagalbą“ iškvietė pats Stasys, tikėdamasis, kad galbūt tai padės iškeldinti sugyventinę. Tačiau moteris įsitikinusi, kad šiandien vyrui yra vienintelis artimas žmogus.

Deja, jis nuolat pamiršta dėkoti likimui už tą, kuri taip atsidavusi juo rūpinasi.

„Jis man sako, kad nemoki čia tvarkytis, nemoki tvarkyti namų. Jis nori, kad išeičiau, nes kitą susiras. Jis turėjo sūnėną, kuris vienintelis juo rūpinosi, bet jis išvažiavo į užsienį. Daugiau nėra kam tavimi pasirūpinti, Stasiuk. Galiu aš išeiti, bet tada tvarkykime popierius ir eik tu į senelių namus“, – ašarą braukė rūpestingai sugyventiniu besirūpinanti Irena.

REKLAMA
REKLAMA

Priekaištauja, kad Irena per daug laiko skiria gėlėms

Kad Irenai šis vyras reikalingas ne tik dėl jo turto, rodo ir jos ašaros bei nuoširdus rūpinimasis juo – ne tik tvarko namus, gamina valgį, prižiūri aplinką, bet ir sužiūri, kad vyras laiku nuvyktų pasitikrinti sveikatos.

Stasys neslepia, kad norėtų, jog juo Irena rūpintųsi dar geriau ir mažiau laiko skirtų aplink namą jos apsodintoms gėlėms ir augalams, o ir daržų, anot jo, jiedu galėtų turėti daugiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Konfliktas tarp jų įvyko ir dieną, kai atvyko „TV Pagalba“, mat nuo pat ryto Stasys reikalavo, kad Irena pasirūpintų jo pagiriomis.

„Jai kaip užeina, durniaus vietoje aš esu. Gėlės jai daugiau rūpi, ne darbai. Anksčiau čia bulvės buvo sodinamos iki šulinio“, – priekaištų sugyventinei turi Stasys, naktį reikalavęs Irenos duoti butelį, kurį ji prieš keletą dienų atėmė.

REKLAMA

Atrodo, kad šiuo metu vyrą erzina viskas, prie ko tik prisiliečia Irena. Netinka ir tai, kad ji dažnai vyksta grybauti.

„Erkių prisirinkti važiuoja tik... Tegul mane daugiau prižiūri, kad nereikėtų pro langą su žmonėmis sveikintis“, – širsta Stasys, kurį neva išvykdama sykį Irena užrakino namuose.

Dėl vyro išėjo į pensiją

Ireną piktina ir kitas faktas. Ji pabrėžė, kad tik dėl Stasio metė ankstesnį darbą ir išėjo į pensiją. Būtent tam, kad galėtų juo geriau pasirūpinti.

REKLAMA

„Sakei, mesk tą darbą, aš tau pridėsiu geriau kokį šimtelį. Po kiek laiko viskas apsivertė ir pasakei: ar tu savo galvos neturėjai? Skaudžiausia, kad jis nevertina, ką turi“, – vyriškio priekaištų nesuvokia Irena.

Apie paslaptingąją kaimynę priešais televizijos kameras Stasys nebuvo linkęs atvirauti, nors neslėpė, kad buvo ją pasikvietęs, kai Irena trims dienoms buvo išėjusi iš jo namų.

Ar Stasys pakeis nuomonę apie juo besirūpinančią sugyventinę?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų