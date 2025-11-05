18 metų jaunesnę sugyventinę Stasys veja iš namų: sudaręs testamentą tikėjosi ne to

Po vyro mirties visas jo turtas atiteks Irenai ir jau yra sudarytas testamentas.
Irena aiškina, kad konfliktai su sugyventiniu Stasiu paaštrėjo, kai šis ėmė vis dažniau išgėrinėti ir neleidžia jam į dabar jau bendrus namus parsivesti draugų.
„Buvo atvejis, kai jis stipriai užgėrė ir mane varė lauk. Aš trims dienoms buvau išvažiavus pas dukrą. Jis man kaip tėvas, kaip senelis, nes amžiaus skirtumas didelis, net 18 metų. Gal jis ten kažką įsivaizduoja, nes sakė, kad atėjau vietoj jo žmonos“, – apie konflikto pradžią papasakojo Irena, kuri neslepia, kad intymaus gyvenimo tarp judviejų nėra.
Vyras nori, kad moteris geriau juo rūpintųsi
Pastaruoju metu Stasys ėmė vis dažniau priekaištauti dėl neva prastos namų priežiūros. Negana to, prasidėjo grasinimai, kad jos vietą tuoj užims nauja mylimoji.
O ir „TV Pagalbą“ iškvietė pats Stasys, tikėdamasis, kad galbūt tai padės iškeldinti sugyventinę. Tačiau moteris įsitikinusi, kad šiandien vyrui yra vienintelis artimas žmogus.
Deja, jis nuolat pamiršta dėkoti likimui už tą, kuri taip atsidavusi juo rūpinasi.
„Jis man sako, kad nemoki čia tvarkytis, nemoki tvarkyti namų. Jis nori, kad išeičiau, nes kitą susiras. Jis turėjo sūnėną, kuris vienintelis juo rūpinosi, bet jis išvažiavo į užsienį. Daugiau nėra kam tavimi pasirūpinti, Stasiuk. Galiu aš išeiti, bet tada tvarkykime popierius ir eik tu į senelių namus“, – ašarą braukė rūpestingai sugyventiniu besirūpinanti Irena.
Priekaištauja, kad Irena per daug laiko skiria gėlėms
Kad Irenai šis vyras reikalingas ne tik dėl jo turto, rodo ir jos ašaros bei nuoširdus rūpinimasis juo – ne tik tvarko namus, gamina valgį, prižiūri aplinką, bet ir sužiūri, kad vyras laiku nuvyktų pasitikrinti sveikatos.
Stasys neslepia, kad norėtų, jog juo Irena rūpintųsi dar geriau ir mažiau laiko skirtų aplink namą jos apsodintoms gėlėms ir augalams, o ir daržų, anot jo, jiedu galėtų turėti daugiau.
Konfliktas tarp jų įvyko ir dieną, kai atvyko „TV Pagalba“, mat nuo pat ryto Stasys reikalavo, kad Irena pasirūpintų jo pagiriomis.
„Jai kaip užeina, durniaus vietoje aš esu. Gėlės jai daugiau rūpi, ne darbai. Anksčiau čia bulvės buvo sodinamos iki šulinio“, – priekaištų sugyventinei turi Stasys, naktį reikalavęs Irenos duoti butelį, kurį ji prieš keletą dienų atėmė.
Atrodo, kad šiuo metu vyrą erzina viskas, prie ko tik prisiliečia Irena. Netinka ir tai, kad ji dažnai vyksta grybauti.
„Erkių prisirinkti važiuoja tik... Tegul mane daugiau prižiūri, kad nereikėtų pro langą su žmonėmis sveikintis“, – širsta Stasys, kurį neva išvykdama sykį Irena užrakino namuose.
Dėl vyro išėjo į pensiją
Ireną piktina ir kitas faktas. Ji pabrėžė, kad tik dėl Stasio metė ankstesnį darbą ir išėjo į pensiją. Būtent tam, kad galėtų juo geriau pasirūpinti.
„Sakei, mesk tą darbą, aš tau pridėsiu geriau kokį šimtelį. Po kiek laiko viskas apsivertė ir pasakei: ar tu savo galvos neturėjai? Skaudžiausia, kad jis nevertina, ką turi“, – vyriškio priekaištų nesuvokia Irena.
Apie paslaptingąją kaimynę priešais televizijos kameras Stasys nebuvo linkęs atvirauti, nors neslėpė, kad buvo ją pasikvietęs, kai Irena trims dienoms buvo išėjusi iš jo namų.
Ar Stasys pakeis nuomonę apie juo besirūpinančią sugyventinę?
