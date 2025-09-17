Mirus mamai – Arūno akibrokštas visai giminei: slepia testamentą ir iš namų veja sūnų

Vienas iš sūnų slepia mamos pasirašytą testamentą, todėl giminaičiai įtaria, kad artimas žmogus bando nuslėpti paskutinę mamos valią. Negana to, jis nori išvaryti iš namų savo sūnų, kuris čia gyvena nuo 15 metų.
„Jeigu turtas priklauso tau – parodyk dokumentus. Kokio velnio jis bijo juos parodyti?“ – piktinasi sesuo.
Po mamos mirties prieš daugiau nei pusmetį šeima visiškai subyrėjo. Mirusios močiutės anūkas dėl testamento pykstasi su sese, o sūnūs ir sesuo priešiškai nusiteikę prieš kaprizingą brolį, kuris slepia dokumentus.
„Mama turėjo daržinėlį, šiltnamį, kuriame viską augino – viską jis pasiglemžė. Visur daro šiukšlyną, visur – šabakštynas. Po mamos mirties viską čia tempia“, – pasakoja sesuo.
Anot jos, vyras iš namų veja sūnų, kuris nuo mažens augo močiutės namuose. Iš užsienio grįžtanti jo sesuo turėtų užimti šį kambarį. Toks vyro elgesys kelia klausimų – kas jį privertė priimti tokį sprendimą?
Arūno elgesiui įtaką daro sugyventinė?
Iš namų vejamas sūnus prisimena, kad prieš kelerius metus girdėjo, kaip tėvas vežė savo mamą pas notarą. Šeima spėlioja: galbūt tuomet močiutė perrašė visą namą sūnui Arūnui? Artimieji įsitikinę – gyvenimą Arūnui diriguoja jo gyvenimo draugė.
„Su ja visada buvo barnių. Ji yra žiauri“, – sako Arūno sūnus.
Gelbėtojai Tomai nuvykus pasikalbėti su testamentą slepiančiu Arūnu, šis kartoja tą patį, ką ir artimiesiems:
„Dokumentą parodysiu atvykus policijai. Šiandien esu užsiėmęs, turiu darbo. Atvykite penktadienį.“
O dėl sūnaus Arūnas kreipėsi į brolį – galbūt šis galėtų priimti sūnų pagyventi kartu?
„Bet tai yra tavo vaikas“, – atsakė brolis.
Ar pavyks suminkštinti vyro širdį ir priimti sūnų gyventi kartu – sužinokite laidos „TV Pagalba“ epizode.
