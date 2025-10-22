Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ketinama konfiskuoti daugiau nei 266 tūkst. eurų vertės vilniečio turtą

2025-10-22 09:13 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:13

Valstybės naudai ketinama konfiskuoti daugiau nei 266 tūkst. eurų vertės turtą iš vieno už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisto Vilniaus rajono gyventojo, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

Valstybės naudai ketinama konfiskuoti daugiau nei 266 tūkst. eurų vertės turtą iš vieno už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis teisto Vilniaus rajono gyventojo, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

REKLAMA
0

Fizinio asmens turto tyrimą atliko FNTT pareigūnai.

Tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos iš FNTT, kad vieno Vilniaus rajono gyventojo turto vertė, įtariama, neatitinka jo teisėtų pajamų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Surinkti duomenys rodo, kad asmuo užsiėmė dviejų nekilnojamojo turto objektų statybomis, išlaidos statyboms analizuotu laikotarpiu viršijo pajamas daugiau nei 266 tūkst. eurų. Be to, iš turimų duomenų matyti, kad asmuo įsigijo prabangų automobilį iš JAV aukciono, tačiau, įtariama, nurodyta įsigijimo vertė neatitinka tikrosios kainos.

REKLAMA
REKLAMA

Nors asmuo nurodė, kad gauna nedideles oficialias pajamas, tačiau FNTT pareigūnai nustatė, kad atsakovo oficialios pajamos buvo neproporcingos turimam turtui ir šis turtas galimai yra įgytas iš lėšų, susijusių su šio asmens vykdytais nusikaltimais, generuojančiais pelną.

REKLAMA

Atlikus turto tyrimą, FNTT pareigūnai surašė turto tyrimo išvadą ir pasiūlė prokurorei baigti jį ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo. Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė priėmė sprendimą baigti turto tyrimą ir su ieškiniu dėl civilinio turto konfiskavimo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama priteisti iš fizinio asmens konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – daugiau nei 266 tūkst. eurų. 

Tai jau ketvirtas šiemet teismui perduotas ieškinys turto tyrimuose, kuriuos atliko FNTT pareigūnai, o bendra ieškinių suma juose siekia daugiau nei 1,5 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų