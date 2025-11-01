„TV pagalbos“ narys Linas Jakštas tiesiai iš gimdymo namų – gelbėti keturkojo: „Kaip šiandien pamenu“

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“ pasirodys „TV pagalba“ narys Linas Jakštas.
Namuose laksto keturkojis
Štai, Lino namuose Ukmergėje kartu su žmona ir dviem dukrytėmis gyvena kalytė, mišrūnė Pupa. Pupa atkeliavo tuomet, kai Linas su žmona laukėsi antrosios dukrelės.
„Kaip tik gimdymas vyko Vilniuje, Santariškėse, ir jinai bebūdama ten rado skelbimą, įdėtą vienos moters, kad yra rastas šuniukas ir dovanoja jį, tai paskambino man, sako, Linai, yra šuniukas, nuvažiuojam, pasižiūrėsim, tiktai, gal mum tiks. Aš dar pradžioj toks buvau kaip ir nelabai linkęs, dvejojau“, – laidoje kalbės Linas.
Tačiau Linas, ką tik pagimdžiusios žmonos nervinti nenorėjo – tiesiai iš gimdymo namų – gelbėti kalytės: „Kaip šiandien pamenu, tada pasiėmiau ją iš ligoninės su dukryte kartu ir vyresne dukra, ir nuvažiavom pas moterį, tai toks pirmas įspūdis buvo, pasitiko ta moteris, papasakojo, kad šalia kelio rado išmestą šuniuką bevažiuodama, galimai, sako, žmonės galvoja, kad veislinis, bet, pasirodo, truputėlį maišytas.“
Vos tik Linas su šeima išvydo Pupą, gimė meilė iš pirmo žvilgsnio.
Kaip Linui sekėsi gelbėti likimo nuskriaustus gyvūnus „TV Pagalboje“ ir kaip Pupa padėjo auklėti dukreles, jau šį šeštadienį 9:00 val. papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“.
