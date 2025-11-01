 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Dviejų kaimynų konfliktas įsisiūbavo iki nuodijimo: „Pažiūrėk, parazite!“

2025-11-01 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 21:15

Daugiau nei dešimtmetį trunkantis kaimynų pyktis tokių aukštumų dar nebuvo pasiekęs, paskutinė konflikto auka – prieš pusmetį iš prieglaudos paimtas močiutės šuniukas Čipas. Pasak jos, kaimynas bando vis į kiemą įbėgantį šuniuką nunuodyti. Bet kaimynas turi kitą versiją – esą močiutė šuns neprižiūri, o pats augintinio net nelietė. Padėti skubanti TV3 „TV Pagalba“ bandė užgesinti konflikto liepsnas ir išsiaiškinti situaciją, kol dar ne per vėlu. 

Daugiau nei dešimtmetį trunkantis kaimynų pyktis tokių aukštumų dar nebuvo pasiekęs, paskutinė konflikto auka – prieš pusmetį iš prieglaudos paimtas močiutės šuniukas Čipas. Pasak jos, kaimynas bando vis į kiemą įbėgantį šuniuką nunuodyti. Bet kaimynas turi kitą versiją – esą močiutė šuns neprižiūri, o pats augintinio net nelietė. Padėti skubanti TV3 „TV Pagalba“ bandė užgesinti konflikto liepsnas ir išsiaiškinti situaciją, kol dar ne per vėlu. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Močiutė tenorėjo turėti kompanioną, kuris jai palaikytų kompaniją, tad nuvykusi į gyvūnų prieglaudą surado Čipą. Tačiau neilgai trukus šuo pradėjo bėgti iš kiemo tiesiai pas kaimynus. Pasak jos, iš pradžių kaimynas dar toleravo atklystantį šuniuką, nes vos pastebėjusi tuščią kiemą, moteris skubėdavo pasiimti augintinio.

REKLAMA
REKLAMA

Bet pastarieji du kartai parodė visai kitą kaimyno pusę. Kaip pasakojo moteris, pirmą kartą grįžęs šuo buvo apdujęs, „kaip narkotikų prisiėdęs“, nevaldė vienos galinės kojos. Močiutė su tuo metu buvusia kartu anūke išskubėjo į kliniką, kur tyrimai parodė apnuodijimą.

REKLAMA

„Kepenys apnuodyti, uždegimas, kažkas gerklytėje“, – atsiminė močiutė.

Antras ir skaudžiausias kartas moterį sutraumavo dar šuniui neišėjus iš kaimyno kiemo, kai pakviestas jis atvilko abejas kojas. Paėmusi mylimą augintinį į rankas abu išskubėjo į kliniką, kur jam konstatavo nugaros traumą, lyg būtų pagalio pritrenktas. Šeimininkė galėjo pagalvoti tik apie vieną kaltininką – savo kaimyną.

REKLAMA
REKLAMA

Kaimynas papasakojo kitokią istoriją

Norėdamas išgirsti abi ilgamečio konflikto puses, gelbėtojas Linas kartu su senjore nuėjo ir pas kaimyną. Šis sutiko juos prie vartų. Paprašytas papasakoti savo įvykių versiją, vyras teigė, kad močiutė nesusitvarko su Čipu ir laiko jį palaidą.

Moteris, išgirdusi kaimyno žodžius, suskubo aiškintis.

„Nemeluok... Pažiūrėk, parazite!“, – rėkė ji, rodydama į ant žolės priekinėmis letenomis priekin slenkantį Čipuką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet tai kaimyno nesutrikdė ir jis pareiškė dar vieną informacijos bombą: vyras dėl nepriežiūros kelis kartus kreipėsi į policiją. Jeigu kaimynė nepakeis savo elgesio su gyvūnu, jis pagrasino parašyti dar vieną skundą.

„Gali rašyti nors ir dešimt“, – atkirto šeimininkė.

Praėjusią dieną į konfliktą vėl buvo pakviesta teisėsauga.

„Policininkams aš įrašą parodžiau, kaip tu šnekėjai, kad medumi papirkau policininkus. Dar čia šneka nesąmones – policininkai, medaus jiems...“ – negalėjo patikėti vyras.

REKLAMA

Stiprėjantis konfliktas išsprogo

Šuo Čipas net nebuvo pirmas močiutės gyvūnas, kuris, anot jos, nukentėjo nuo kaimyno. Prieš tai buvo du stipriai sužaloti kačiukai.

Pasak kaimyno, jis kaltintas mažųjų kačių nušovimu, bet senjorės žodžiais katinukai buvo uždaužyti akmenų.

Močiutė dar kaltino, kad kaimynas buvo apipylęs ją srutomis. Kai visi trys nuėjo į kiemą, močiutė griebė vieną iš gulinčių indelių ir atpasakojo, kaip esą viskas vyko. 

REKLAMA

Tuomet įvyko tai, ko nesitikėjo niekas: moteris paimtą kibirėlį su neaišku skysčiu greitai sulig žodžiais „Nori dabar?!“ išpylė ant vyro. Į tai jis sureagavo tik atsitraukęs ir kratydamas galvą su maža šypsenėle.

Ką papasakos apie visą šią dramą anūkė? Ką parodys kaltinamo kaimyno vaizdo stebėjimo kameros? Ar gelbėtojui Linui pavyks išsiaiškinti tikrąją tiesą?

Atsakymus į šiuos klausimus rasite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų