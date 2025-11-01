Dviejų kaimynų konfliktas įsisiūbavo iki nuodijimo: „Pažiūrėk, parazite!“

Močiutė tenorėjo turėti kompanioną, kuris jai palaikytų kompaniją, tad nuvykusi į gyvūnų prieglaudą surado Čipą. Tačiau neilgai trukus šuo pradėjo bėgti iš kiemo tiesiai pas kaimynus. Pasak jos, iš pradžių kaimynas dar toleravo atklystantį šuniuką, nes vos pastebėjusi tuščią kiemą, moteris skubėdavo pasiimti augintinio.
Bet pastarieji du kartai parodė visai kitą kaimyno pusę. Kaip pasakojo moteris, pirmą kartą grįžęs šuo buvo apdujęs, „kaip narkotikų prisiėdęs“, nevaldė vienos galinės kojos. Močiutė su tuo metu buvusia kartu anūke išskubėjo į kliniką, kur tyrimai parodė apnuodijimą.
„Kepenys apnuodyti, uždegimas, kažkas gerklytėje“, – atsiminė močiutė.
Antras ir skaudžiausias kartas moterį sutraumavo dar šuniui neišėjus iš kaimyno kiemo, kai pakviestas jis atvilko abejas kojas. Paėmusi mylimą augintinį į rankas abu išskubėjo į kliniką, kur jam konstatavo nugaros traumą, lyg būtų pagalio pritrenktas. Šeimininkė galėjo pagalvoti tik apie vieną kaltininką – savo kaimyną.
Kaimynas papasakojo kitokią istoriją
Norėdamas išgirsti abi ilgamečio konflikto puses, gelbėtojas Linas kartu su senjore nuėjo ir pas kaimyną. Šis sutiko juos prie vartų. Paprašytas papasakoti savo įvykių versiją, vyras teigė, kad močiutė nesusitvarko su Čipu ir laiko jį palaidą.
Moteris, išgirdusi kaimyno žodžius, suskubo aiškintis.
„Nemeluok... Pažiūrėk, parazite!“, – rėkė ji, rodydama į ant žolės priekinėmis letenomis priekin slenkantį Čipuką.
Bet tai kaimyno nesutrikdė ir jis pareiškė dar vieną informacijos bombą: vyras dėl nepriežiūros kelis kartus kreipėsi į policiją. Jeigu kaimynė nepakeis savo elgesio su gyvūnu, jis pagrasino parašyti dar vieną skundą.
„Gali rašyti nors ir dešimt“, – atkirto šeimininkė.
Praėjusią dieną į konfliktą vėl buvo pakviesta teisėsauga.
„Policininkams aš įrašą parodžiau, kaip tu šnekėjai, kad medumi papirkau policininkus. Dar čia šneka nesąmones – policininkai, medaus jiems...“ – negalėjo patikėti vyras.
Stiprėjantis konfliktas išsprogo
Šuo Čipas net nebuvo pirmas močiutės gyvūnas, kuris, anot jos, nukentėjo nuo kaimyno. Prieš tai buvo du stipriai sužaloti kačiukai.
Pasak kaimyno, jis kaltintas mažųjų kačių nušovimu, bet senjorės žodžiais katinukai buvo uždaužyti akmenų.
Močiutė dar kaltino, kad kaimynas buvo apipylęs ją srutomis. Kai visi trys nuėjo į kiemą, močiutė griebė vieną iš gulinčių indelių ir atpasakojo, kaip esą viskas vyko.
Tuomet įvyko tai, ko nesitikėjo niekas: moteris paimtą kibirėlį su neaišku skysčiu greitai sulig žodžiais „Nori dabar?!“ išpylė ant vyro. Į tai jis sureagavo tik atsitraukęs ir kratydamas galvą su maža šypsenėle.
Ką papasakos apie visą šią dramą anūkė? Ką parodys kaltinamo kaimyno vaizdo stebėjimo kameros? Ar gelbėtojui Linui pavyks išsiaiškinti tikrąją tiesą?
Atsakymus į šiuos klausimus rasite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
