 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Donato Mohamad Ali ir Sintijos santykių istorija Rūtą Filejevą paliko be žado: „Aš noriu žinoti tiesą“

2025-11-12 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-12 18:15

Į „TV pagalbą“ kreipėsi Sintija ir Donatas – pora, išgarsėjusi socialinėje platformoje „TikTok“ dėl pykčių, skyrybų ir susitaikymų. Neseniai jie sulaukė šeimos pagausėjimo. Gavę anoniminį pranešimą, į jų namus įsiveržė kaukėti pareigūnai, o vos kelių mėnesių kūdikis buvo paimtas iš tėvų. Sintija ir Donatas prašo pagalbos – anot poros, jie pasiryžę nebevartoti alkoholio, kuris, kaip patys sako, dažnai pakiša koją ir tampa policijos iškvietimų priežastimi.

Į „TV pagalbą“ kreipėsi Sintija ir Donatas – pora, išgarsėjusi socialinėje platformoje „TikTok“ dėl pykčių, skyrybų ir susitaikymų. Neseniai jie sulaukė šeimos pagausėjimo. Gavę anoniminį pranešimą, į jų namus įsiveržė kaukėti pareigūnai, o vos kelių mėnesių kūdikis buvo paimtas iš tėvų. Sintija ir Donatas prašo pagalbos – anot poros, jie pasiryžę nebevartoti alkoholio, kuris, kaip patys sako, dažnai pakiša koją ir tampa policijos iškvietimų priežastimi.

REKLAMA
6

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pas Sintiją ir Donatą atvykusi „TV pagalbos“ gelbėtoja Rūta mėgino išsiaiškinti audringą kasdienybę gyvenančios šeimos problemas ir suprasti, kuo šį kartą jiems galėtų padėti. Pora pasakojo apie namus nuklojusias bylas ir išreiškė norą nustoti vartoti alkoholį.

REKLAMA
REKLAMA

Sintija atskleidė, kodėl turėję susituokti vasaros pražioje, sutuoktiniai šventę paminėjo tik rudenį. 

REKLAMA

„Jis buvo toks girtas, nepastovėjo ant kojų“, – su šypsena pasakojo Sintija, paaiškindama, kodėl vestuves teko atidėti.

Alkoholio poros santykiuose netrūksta. Tą įrodo krūvos bylų ir nuosprendžių, kurie liudija apie santykiuose vyravusias ir tebevyraujančias smurto, pykčių ir svaiginimosi detales.  

Donatas Mohamad Ali įsitikinęs, kad šie kaltinimai ir pretenzijos jų šeimai neturi pagrindo. 

REKLAMA
REKLAMA

24 kratos per metus

Vyras pasakojo istoriją, kai linksminantis namuose pro duris įsiveržė kaukėtų pareigūnų būrys. Anoniminis skambutis pranešė, jog Sintijos ir Donato namuose vartojami narkotikai ir laikomas vaikui itin pavojingas – 4 metrų pitonas.

„Pitoną auginu nuo mažens. Jį iš manęs atėmė, nes nepateikiau dokumentų, kad pirkau parduotuvėje. Atvykęs kaukėtų pareigūnų būrys mus išguldė ant žemės, atėmė telefonus ir pradėjo kratą“, – kalbėjo vyras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot sutuoktinių, tai – ne pirma krata jų namuose. Šiemet pareigūnai čia lankėsi net 24 kartus. Sintijos ir Donato teigimu, tokie įvykiai juos vis labiau atitolina nuo vaiko auginimo, o savo kaltės šioje situacijoje pora nemato.

Sintija gelbėtojai Rūtai papasakojo dar vieną istoriją, kada visiškai be pagrindo, savaip situaciją interpretavę kaimynai iškvietė šeimai policiją. 

REKLAMA

„Namuose įvyko nelaimingas atsitikimas. Donatas, būdamas neblaivus, lipo kopėčiomis pasiimti rankšluosčio ir nukrito. Išgirdę garsą, kaimynai pamanė, kad namuose vyksta kažkas negero. Donatą išvežė į ligoninę, o man liepė pasirinkti – vykti į sulaikymo kamerą kaip įvykio kaltininkei arba važiuoti su vaiku į krizių centrą. Pasirinkau 2-ąjį variantą“, – pasakojo Sintija.

REKLAMA

Gelbėtoja ima abejoti sutuoktinių pasakojimais

Tačiau sutuoktiniams pasakojant istoriją, gelbėtoja Rūta pastebėjo, kad Sintijos žodžiai prieštarauja tą vakarą policijai duotam Donato liudijimui.

„Donatas buvo lengvame šoke ir pasakė, kad jį užpuolė. Jis pateikė 3 skirtingas versijas“, – teisinosi Sintija.

Gelbėtoja Rūta pasimetė tarp prieštaringų poros pasakojimų. Moteris prašė sutuoktinių papasakoti tiesą ir nieko neslėpti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Geriau karti tiesa nei saldus melas. Aš noriu žinoti tiesą, nes atvykau jums padėti. Jei mane įvelsite į melo sūkurį, bus labai sunku padėti“, – sakė Rūta.

Ar gelbėtojai Rūtai pavyks išsiaiškinti tiesą Sintijos ir Donato istorijose bei padėti jiems kovoti su priklausomybe – sužinosite naujame laidos „TV pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV pagalba“.

Lapkričio 12 d. Serija 52
Lapkričio 11 d. Serija 51
Lapkričio 10 d. Serija 50
Lapkričio 7 d. Serija 49
Lapkričio 6 d. Serija 48
Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
REKLAMA
Tautos balsas
Tautos balsas
2025-11-12 18:48
Abu čia idiotai šiuolaikiniai. Vaiką reikia atimti,kol dar neužmušė prisisproge. O tėvus į beprotnamį gydytis.
Atsakyti
Senis
Senis
2025-11-12 18:58
Viską galima išspręsti paprastai. Vaiką paimti globon, o šitus degradus sterilizuoti, kad nebesiveistų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų