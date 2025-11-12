Donato Mohamad Ali ir Sintijos santykių istorija Rūtą Filejevą paliko be žado: „Aš noriu žinoti tiesą“

Pas Sintiją ir Donatą atvykusi „TV pagalbos“ gelbėtoja Rūta mėgino išsiaiškinti audringą kasdienybę gyvenančios šeimos problemas ir suprasti, kuo šį kartą jiems galėtų padėti. Pora pasakojo apie namus nuklojusias bylas ir išreiškė norą nustoti vartoti alkoholį.
Sintija atskleidė, kodėl turėję susituokti vasaros pražioje, sutuoktiniai šventę paminėjo tik rudenį.
„Jis buvo toks girtas, nepastovėjo ant kojų“, – su šypsena pasakojo Sintija, paaiškindama, kodėl vestuves teko atidėti.
Alkoholio poros santykiuose netrūksta. Tą įrodo krūvos bylų ir nuosprendžių, kurie liudija apie santykiuose vyravusias ir tebevyraujančias smurto, pykčių ir svaiginimosi detales.
Donatas Mohamad Ali įsitikinęs, kad šie kaltinimai ir pretenzijos jų šeimai neturi pagrindo.
24 kratos per metus
Vyras pasakojo istoriją, kai linksminantis namuose pro duris įsiveržė kaukėtų pareigūnų būrys. Anoniminis skambutis pranešė, jog Sintijos ir Donato namuose vartojami narkotikai ir laikomas vaikui itin pavojingas – 4 metrų pitonas.
„Pitoną auginu nuo mažens. Jį iš manęs atėmė, nes nepateikiau dokumentų, kad pirkau parduotuvėje. Atvykęs kaukėtų pareigūnų būrys mus išguldė ant žemės, atėmė telefonus ir pradėjo kratą“, – kalbėjo vyras.
Anot sutuoktinių, tai – ne pirma krata jų namuose. Šiemet pareigūnai čia lankėsi net 24 kartus. Sintijos ir Donato teigimu, tokie įvykiai juos vis labiau atitolina nuo vaiko auginimo, o savo kaltės šioje situacijoje pora nemato.
Sintija gelbėtojai Rūtai papasakojo dar vieną istoriją, kada visiškai be pagrindo, savaip situaciją interpretavę kaimynai iškvietė šeimai policiją.
„Namuose įvyko nelaimingas atsitikimas. Donatas, būdamas neblaivus, lipo kopėčiomis pasiimti rankšluosčio ir nukrito. Išgirdę garsą, kaimynai pamanė, kad namuose vyksta kažkas negero. Donatą išvežė į ligoninę, o man liepė pasirinkti – vykti į sulaikymo kamerą kaip įvykio kaltininkei arba važiuoti su vaiku į krizių centrą. Pasirinkau 2-ąjį variantą“, – pasakojo Sintija.
Gelbėtoja ima abejoti sutuoktinių pasakojimais
Tačiau sutuoktiniams pasakojant istoriją, gelbėtoja Rūta pastebėjo, kad Sintijos žodžiai prieštarauja tą vakarą policijai duotam Donato liudijimui.
„Donatas buvo lengvame šoke ir pasakė, kad jį užpuolė. Jis pateikė 3 skirtingas versijas“, – teisinosi Sintija.
Gelbėtoja Rūta pasimetė tarp prieštaringų poros pasakojimų. Moteris prašė sutuoktinių papasakoti tiesą ir nieko neslėpti.
„Geriau karti tiesa nei saldus melas. Aš noriu žinoti tiesą, nes atvykau jums padėti. Jei mane įvelsite į melo sūkurį, bus labai sunku padėti“, – sakė Rūta.
Ar gelbėtojai Rūtai pavyks išsiaiškinti tiesą Sintijos ir Donato istorijose bei padėti jiems kovoti su priklausomybe – sužinosite naujame laidos „TV pagalba“ epizode.
