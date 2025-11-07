Jaunavedžių pora rasta negyva: iki vestuvių metinių buvo vos kelios dienos

Harvardo policijos pareigūnas pastebėjo automobilį su mirksinčiais avariniais žibintais. Priėjęs jis rado juos abu negyvus. Vietos gyventojams trumpam buvo išduotas nurodymas likti namuose, tačiau vėliau buvo pranešta, kad grėsmės visuomenei nėra, rašoma mirror.co.uk.
Rasti su šautinėmis žaizdomis galvoje
Harvardo policijos viršininkas Tysonas Baumanas teigė, kad incidentas galėjo būti žmogžudystė ir savižudybė, tačiau galutinio sprendimo dar nepriimta.
„Šiuo metu tai atrodo kaip pavienis incidentas ir nėra jokių įrodymų, rodančių, kad visuomenei gresia koks nors pavojus ar grėsmė“, – sakoma policijos pranešime.
„Fox News Digital“ praneša, kad kiekviena auka turėjo po vieną šautinę žaizdą galvoje. Koronerio biuras kol kas nepaskelbė visų autopsijos detalių.
Gyvenimo istorija
Rachel ir Brandonas pirmą kartą susitiko vidurinėje mokykloje, kai Rachel buvo 12 metų. Rachel rašė: „Atkreipiau Brandono dėmesį pavogdama odekoloną iš jo spintelės ir pabėgdama su juo.“
Po 15 metų, jau būdami suaugę, jie vėl susitiko ir užmezgė santykius, o susituokė praėjusių metų spalio 12 dieną.
Jų mirties dieną Rachel „Facebook“ tinkle pasidalijo asmenuke, o vėliau – nuotrauka iš kelionės į Graikiją, su antrašte: „Amžinai vaikysimės saulėlydžių. Norėtume vėl būti Graikijoje!“
Viešame nekrologe teigiama, kad Brandonas gimė Baringtone, Ilinojaus valstijoje, tarnavo JAV kariniame jūrų laivyne jaunesniuoju karininku ir pasižymėjo „nepaprastu gebėjimu pakelti dvasią ir suvienyti žmones“.
Rachel prisimenama kaip „gynėja ir ištikima draugė“. Ji turėjo „stiprų empatijos, užuojautos, socialinio teisingumo ir sąžiningumo jausmą“ ir visada gynė „tuos, kuriems reikėjo padėti“.
