  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jaunavedžių pora rasta negyva: iki vestuvių metinių buvo vos kelios dienos

2025-11-07 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 19:30

29-erių ir 30-ties metų Rachel ir Brandonas Dumovich buvo rasti negyvi savo automobilyje Harvarde, Ilinojaus valstijoje, vos kelias dienas prieš pirmųjų vestuvių metinių šventę. Spalio 6 d. jų kūnai buvo rasti kelyje. Abu patyrė mirtinas šautines žaizdas į galvą – Rachel rasta vairuotojo vietoje, o Brandonas keleivio.

Jaunavedžių pora rasta negyva (nuotr. Facebook, 123rf.com)

29-erių ir 30-ties metų Rachel ir Brandonas Dumovich buvo rasti negyvi savo automobilyje Harvarde, Ilinojaus valstijoje, vos kelias dienas prieš pirmųjų vestuvių metinių šventę. Spalio 6 d. jų kūnai buvo rasti kelyje. Abu patyrė mirtinas šautines žaizdas į galvą – Rachel rasta vairuotojo vietoje, o Brandonas keleivio.

0

Harvardo policijos pareigūnas pastebėjo automobilį su mirksinčiais avariniais žibintais. Priėjęs jis rado juos abu negyvus. Vietos gyventojams trumpam buvo išduotas nurodymas likti namuose, tačiau vėliau buvo pranešta, kad grėsmės visuomenei nėra, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rasti su šautinėmis žaizdomis galvoje

Harvardo policijos viršininkas Tysonas Baumanas teigė, kad incidentas galėjo būti žmogžudystė ir savižudybė, tačiau galutinio sprendimo dar nepriimta.

„Šiuo metu tai atrodo kaip pavienis incidentas ir nėra jokių įrodymų, rodančių, kad visuomenei gresia koks nors pavojus ar grėsmė“, – sakoma policijos pranešime.

„Fox News Digital“ praneša, kad kiekviena auka turėjo po vieną šautinę žaizdą galvoje. Koronerio biuras kol kas nepaskelbė visų autopsijos detalių.

Gyvenimo istorija

Rachel ir Brandonas pirmą kartą susitiko vidurinėje mokykloje, kai Rachel buvo 12 metų. Rachel rašė: „Atkreipiau Brandono dėmesį pavogdama odekoloną iš jo spintelės ir pabėgdama su juo.“

Po 15 metų, jau būdami suaugę, jie vėl susitiko ir užmezgė santykius, o susituokė praėjusių metų spalio 12 dieną.

Jų mirties dieną Rachel „Facebook“ tinkle pasidalijo asmenuke, o vėliau – nuotrauka iš kelionės į Graikiją, su antrašte: „Amžinai vaikysimės saulėlydžių. Norėtume vėl būti Graikijoje!“

Viešame nekrologe teigiama, kad Brandonas gimė Baringtone, Ilinojaus valstijoje, tarnavo JAV kariniame jūrų laivyne jaunesniuoju karininku ir pasižymėjo „nepaprastu gebėjimu pakelti dvasią ir suvienyti žmones“.

Rachel prisimenama kaip „gynėja ir ištikima draugė“. Ji turėjo „stiprų empatijos, užuojautos, socialinio teisingumo ir sąžiningumo jausmą“ ir visada gynė „tuos, kuriems reikėjo padėti“.

