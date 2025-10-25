Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kraupi žmogžudystė Ekvadore – biliardinėje nušauti penki žmonės

2025-10-25 20:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 20:26

Biliardo salėje vakarų Ekvadore nušauti penki žmonės, šeštadienį pranešė policija – šalis patiria narkotikų gaujų smurtą.

Policija (nuotr. GoFundMe)

Biliardo salėje vakarų Ekvadore nušauti penki žmonės, šeštadienį pranešė policija – šalis patiria narkotikų gaujų smurtą.

REKLAMA
2

Pasak policijos pareigūno, trys vyrai išlipo iš furgono ir pradėjo šaudyti į salę Santo Dominge, maždaug už 60 kilometrų nuo sostinės Kito. Incidentas apibūdintas kaip „organizuotų nusikalstamų grupuočių konfliktas“.

Nužudyti penki asmenys, dar vienas žmogus sužeistas, - vietiniam naujienų portalui „Alfa & Omega“ pranešė pareigūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaraisiais mėnesiais Santo Domingo biliardinėse  jau vyko panašių žudynių.

Ekvadoras yra tarp dviejų didžiausių pasaulyje kokaino gamintojų – Kolumbijos ir Peru. Anksčiau taiki šalis dėl suaktyvėjusių gaujų virto Pietų Amerikos šalimi su aukščiausiu žmogžudysčių rodikliu, teigia tyrimų centras „InSight Crime“.

Pasak Ekvadoro organizuoto nusikalstamumo stebėsenos centro, 2025 metų pirmąjį pusmetį žmogžudysčių skaičius išaugo 47 procentais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų