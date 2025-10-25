Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pajūryje vaikščiojęs vyras nustėro: supratus, ką rado, net supykino

2025-10-25 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 18:00

Spalio 10 dieną Ispanijoje, Playa d'en Bossa kurorte Ibizoje, vaikščiodamas paplūdimiu vyras aptiko siaubingą radinį.

Paplūdimys (nuotr. Elta)

Spalio 10 dieną Ispanijoje, Playa d'en Bossa kurorte Ibizoje, vaikščiodamas paplūdimiu vyras aptiko siaubingą radinį.

0

Populiariame Ibizos turistiniame paplūdimyje, netoli keturių žvaigždučių viešbučio, buvo rasta nupjauta pėda.

Vaikštant paplūdimiu – šokiruojantis radinys

Šį baisų radinį aptiko vyras, kuris vaikščiojo paplūdimiu Playa d'en Bossa kurorte.

Policija bando nustatyti, ar pėda priklauso vyrui ar moteriai, siekdami išsiaiškinti, ar auka galėjo mirti.

DNR tyrimų rezultatai turėtų būti gauti per kelias dienas. Iškvietimas buvo gautas spalio 10 dieną  apie 8 val. ryto.

Likus trims dienoms iki įvykio iš jūros Talamanka įlankoje, į šiaurę nuo Ibizos, buvo ištrauktas suiręs kūnas.

O spalio 11 dieną vis dar nebuvo jokių tiesioginių požymių, kad pėda galėtų priklausyti mirusiam asmeniui.

Sujudo gyventojai

Vietos spauda paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip policija, iškviesta telefono skambučiu, krante apžiūrinėja koją. Jie naudojo lazdą, kad ji nebūtų išplauta į jūrą.

Pareigūnai galiausiai turėjo užblokuoti gatvę šalia paplūdimio, nes turistai ir gyventojai susirinko į vietą, norėdami pamatyti, kas vyksta.

Kai kurie iš jų apsistoję keturių žvaigždučių viešbutyje „Vibra Algarb Hotel“, esančiame netoli vietos, kur buvo rasta pėda, kiti buvo pakeliui į netoliese esančią sporto salę. Šis siaubingas radinys siejamas su audromis ir neseniai įvykusiais neįprastais potvyniais, kurie galėjo ją išplauti į krantą.

Vietos laikraščiai jau spėlioja, kad žmogus, kuriam priklauso pėda, galėjo būti nužudytas, nors policija dar nenustatė, kada galėjo įvykti mirtis ir ar žmogaus galūnė priklauso asmeniui, kuris jau buvo paskelbtas dingusiu.

Viename vietos pranešime teigiama: „Šis incidentas sukėlė didelį sujudimą tarp gyventojų ir turistų, kurie tuo metu vaikščiojo paplūdimyje. Valdžios institucijos neatmeta jokių hipotezių ir toliau dirba, siekdamos išsiaiškinti faktus.“

