Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policijos komisariate susimušė pareigūnai

2025-10-13 11:18 / šaltinis: BNS
2025-10-13 11:18

 Vilniaus vyriausiajame policijos komisariate susimušė du Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos tyrėjai.

Policija. BNS Foto

 Vilniaus vyriausiajame policijos komisariate susimušė du Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos tyrėjai.

REKLAMA
2

Incidentas kilo praėjusią savaitę. Dėl ko įvyko pareigūnų muštynės, policija neatskleidžia. Tarnybiniai ginklai nebuvo panaudoti.

„Praėjusią savaitę tarp dviejų pareigūnų buvo kilusi asmeninio pobūdžio konfliktinė situacija, kuri šiuo metu yra išspręsta“, – BNS pirmadienį sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.

Jos teigimu, per konfliktą sužalojimų nepatirta, nė viena iš pusių pareiškimo policijai neparašė.

„Atsižvelgiant į situacijos asmeninį pobūdį, jos aplinkybių nekomentuojame“, – teigė J. Samorokovskaja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų