TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragėje dingo moteris: prašoma pagalbos

2025-10-24 13:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 13:51

Policija ieško Tauragėje dingusios Aurelijos Gudienės (gim. 1968 m.).

Dingo moteris (nuotr. Policijos)

Policija ieško Tauragėje dingusios Aurelijos Gudienės (gim. 1968 m.).

0

Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), moteris išėjo iš namų, esančių Tauragėje, ir iki šiol negrįžo.

A. Gudienė yra stambaus kūno sudėjimo, apie 165 cm ūgio, trumpų rudų plaukų, vilkėjo mėlynos spalvos džinsus, tamsią striukę, avėjo juodus batus. Moteris turi sveikatos problemų, sunkiai vaikšto. 

Žinančius šios moters buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašoma nedelsiant pranešti Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

