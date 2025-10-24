Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje neblaivus jaunulis priešinosi pareigūnui ir jį sužalojo

2025-10-24 07:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 07:24

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme pareigūnui pasipriešino į šią policijos įstaigą atvežtas neblaivus vairuotojas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme pareigūnui pasipriešino į šią policijos įstaigą atvežtas neblaivus vairuotojas.

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, incidentas įvyko ketvirtadienį, apie 15 val., Kauno gatvėje, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kieme, neblaivus (1,86 prom.) jaunuolis (gim. 2006 m.), aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūną (gim. 2004 m.).

Medikai pareigūnui suteikė pagalbą, jis gydosi ambulatoriškai. 

Policininką sužalojęs vyras buvo atvežtas, nes įtariamas neblaivus vairavęs automobilį, sukėlęs techninį eismo įvykį ir pasišalinęs iš įvykio vietos.

Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus, vairuotojas uždarytas į areštinę.

