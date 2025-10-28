Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Po baisios lietuvės mirties Londone – žvilgsniai į Lietuvą: kaip stabdysime smurtą?

2025-10-28 13:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 13:57

Po po kai Rytų Londone lietuvis vyras nužudė savo 40-metę žmoną, netyla kalbos apie smurtą artimoje aplinkoje patiriančių moterų situaciją mūsų šalyje. Smurtas prieš moteris išlieka viena rimčiausių socialinių problemų, su kuria susiduria ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys. Liūdina statistika ir dėl vaikų padėties Lietuvoje. Vaiko teisių gynėjai teigia, kad net 80 procentų smurto prieš vaikus įvyksta taip pat artimoje aplinkoje.

Po po kai Rytų Londone lietuvis vyras nužudė savo 40-metę žmoną, netyla kalbos apie smurtą artimoje aplinkoje patiriančių moterų situaciją mūsų šalyje. Smurtas prieš moteris išlieka viena rimčiausių socialinių problemų, su kuria susiduria ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys. Liūdina statistika ir dėl vaikų padėties Lietuvoje. Vaiko teisių gynėjai teigia, kad net 80 procentų smurto prieš vaikus įvyksta taip pat artimoje aplinkoje.

Apie tai kokių priemonių turėtų imtis Lietuva mažindama smurto plitimą portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo lyčių lygybės ekspertė Rugilė Zmitrevičiūtė ir Trakų policijos komisariato viršininkas Sigitas Šemis.

Šeima aplinkiniams iš šono atrodė pavyzdinė

Spalio 27 dieną, pirmadienį, Rytų Londono koronerio teisme buvo pradėtas tyrimsa dėl Agnės mirties aplinkybių. Britų spaudoje plačiai nuskambėjus žmogžudystei, internete galimas nelaimės versijas ėmė kelti nužudytąją pažinoję asmenys – šeimos idilę esą galėjo gaubti psichologinis vyro smurtas.

„Agnė buvo labai geras ir nuoširdus žmogus ir tokios baigties nenusipelnė. Iš kalbų supratau, kad vyras buvo psichologinis smurtautojas, norėjo skirtis, bet, deja, nespėjo“, – TV3 Žinioms po nelaimės sakė nužudytąją lietuvę pažinojęs asmuo.

Lietuvių poros kaimynai teigia esą sukrėsti dėl to, kad tokia „miela“ mama buvo mirtinai subadyta savo namuose. Vinas jų pasakojo, kad policija uždarė gatvę nuo ankstyvo šeštadienio ryto.

„Esu visiškai sukrėstas. Tai mane labai nuliūdino. Jie atrodė miela šeima. Kai jų nebūdavo namuose, aš priimdavo jų siuntinius, ir jie visada buvo labai dėkingi. Ryte matydavau, kaip mama veda vaikus į mokyklą. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna“, – sakė kaimynas.

Žmonos nužudymu kaltinamas lietuvis Augustinas Druskis spalio 22d. stojo prieš Barkingside'o magistratų teismą jis teisme nepadarė jokio pareiškimo ir lieka suimtas iki kito teismo posėdžio.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

