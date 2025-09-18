Kaimynė 1-erių berniukui iškvietė greitąją: atvykus paaiškėjo šiurpi tiesa

Tarnybos, sulaukę skambučio, nedelsdamos išskubėjo į įvykio vietą. Su kiekviena minute ryškėjo vis tamsesnis šios dramatiškos istorijos vaizdas, rašo fakt.pl.
Kaimynei iškvietus pagalbą paaiškėjo šiurpi tiesa
Pranešimas ant kojų sukėlė visas Osvencimo tarnybas. Viename iš butų vienerių metų vaikui reikėjo pagalbos. Vaikas karščiavo ir patyrė kvėpavimo problemų. Pagalbą iškvietė šeimos kaimynė. Būtent ji paskambino numeriu 112.
Kraupų atvejį Osvencime atskleidė vietos policija. Tai įvyko rugsėjo 12-ąją. Tą dieną 112 operatorius gavo pranešimą apie kvėpavimo problemas patiriantį vienerių vaiką. Į vieną iš butų buvo išsiųsta greitoji pagalba ir policija.
Bute rasti du vaikai – vienerių ir aštuonerių metų, 37-erių metų tėvas (vyresniojo berniuko) bei pagalbą iškvietusi kaimynė. Vaikų motina, 31 metų moteris, kaip teigė 37-erių vyras, tris dienas nebuvo namuose.
Mažieji buvo nugabenti į ligoninę. Nustatant 37-erių vyro tapatybę paaiškėjo, kad jis buvo ieškomas Česyno apygardos prokuratūros, kad būtų nustatyta jo buvimo vieta.
Praėjus kelioms dešimtims minučių nuo intervencijos pradžios, į butą grįžo vaikų motina. Policininkai, sunerimę dėl besiklostančios situacijos, pradėjo patalpų apžiūrą.
„Bute, kurį šeima nuomojosi kelis mėnesius, kriminalinės policijos pareigūnai atliko išsamią apžiūrą. Jos metu jie užfiksavo baisias sąlygas, kuriomis gyveno specialių poreikių turintys vaikai.
Bute buvo labai netvarkinga. Kiekviename kambaryje mėtėsi drabužiai ir šiukšlės. Virtuvėje, ant kriauklės ir šaldytuve stovėjo supelijęs maistas ir cigarečių nuorūkos.
Nešvariame vonios kambaryje nebuvo vandens ir pagrindinių kūdikių priežiūros priemonių“, – pranešė Osvencimo policija.
Vaikai pas tėvus nebegrįžo
Ir tai dar nebuvo viskas. Gydytojai, apžiūrėję kūdikį, nustatė, kad ant jo kūno matyti nežinomos kilmės mėlynės ir vabzdžių įkandimų žymės.
Vaikas buvo nepraustas kurį laiką, turėjo iššutimų. Aštuonmetis taip pat buvo neprižiūrėtas. Berniukui reikėjo specialios priežiūros ir reabilitacijos.
Atsižvelgdama į vaikų gerovę ir saugumą, Osvencimo policija apie įvykį informavo vietos vaikų teises. Buvo atkreiptas dėmesys į prastas gyvenimo sąlygas, tinkamos priežiūros stoką ir daugybę aplaidumo ženklų.
Osvencimo apylinkės teismo Šeimos ir nepilnamečių skyriaus teisėjas nusprendė, kad jaunesnis vaikas ligoninėje turi likti tol, kol bus nustatyta diagnozė ir pritaikytas gydymas, o aštuonmetis turi būti atiduotas į globą. Berniukas buvo apgyvendintas vienoje iš globos įstaigų.
„Pradėtas tyrimas dėl įtariamo tėvų smurto prieš vauikus, nepriežiūros ir grėsmės nepilnamečių, kuriais jie buvo įpareigoti rūpintis, gyvybei sukėlimo“, – nurodė Osvencimo policija.
Už smurtą pagal Lenkijos įstatymus numatyta iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Tokia pati atsakomybė taikoma už grėsmės gyvybei ir sveikatai sukėlimą vaikams, kuriais buvo privaloma rūpintis.
„Jei įtariate, kad vaikas, senyvas žmogus ar žmogus, turintis negalią, patiria smurtą ar yra neprižiūrimas, praneškite apie tai tarnyboms“, – ragino pareigūnai.
