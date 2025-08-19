Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
20
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija apie smurtą namuose per Žolinių savaitgalį: „Apie 80 procentų aukų, galimų aukų, yra moterys“

2025-08-19 16:38 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-19 16:38

Praūžęs ilgasis Žolinių savaitgalis Lietuvoje policijai buvo tikras darbymetis – dėl smurto artimoje aplinkoje pareigūnams teko vykti į 650 iškvietimų, policininkai išdavė daugiau kaip 200 smurto orderių.

Praūžęs ilgasis Žolinių savaitgalis Lietuvoje policijai buvo tikras darbymetis – dėl smurto artimoje aplinkoje pareigūnams teko vykti į 650 iškvietimų, policininkai išdavė daugiau kaip 200 smurto orderių.

REKLAMA
20

Vaiko teisių tarnyba taip pat sulaukė beveik 300 kreipimųsi, o į 61 iškvietimą vyko ir su policija. Tėvai išgėrę alkoholio konfliktuoja tarpusavyje, taip pat smurtauja prieš nepilnamečius, kurie vėliau patenka ir į medikų rankas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Nuo šventinių nuotykių dar neišsiblaivę piliečiai pasakoja, kad į svečius ir policiją kvietėsi: 

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo problemėlių. – Susimušėt? – Ne, tik, rovėsi. Per dieną keturis kartus policija buvo, čia stebuklas buvo.“ 

REKLAMA

„Mane mušė už tai, kad aš su dabartiniu...“   

Kiti marijampoliečiai rinkosi tokias šventes praleisti blaiviai:  

„Normaliai, saikingai, nepasakyčiau, kad ten šliaužiojo kažkas, ar kažko tokio, ne, kultūringai žmonės švenčia.“  

„Kaip ir visada, aišku, visko būna, geriau, kad mažiau būtų, bet ką padarysi.“  

Išduota daugiau nei 200 smurto orderių

Tačiau Marijampolės vyriausiasis policijos komisariatas tikina, kad ilgąjį savaitgalį darbo tikrai netrūko. 

REKLAMA
REKLAMA

„Iš viso Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamojoje teritorijoje gauti 292 pranešimai apie įvairius pažeidimus, įvykius – iš jų 53 dėl smurto artimoje aplinkoje. Buvo pradėti šeši ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo arba nesunkaus sveikatos sutrikdymo“, – sakė Marijampolės apskrities policijos komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visoje Lietuvoje per Žolinių savaitgalį policija sulaukė apie 650 iškvietimų. Netrūko ir išduotų smurto orderių. Jų skaičius viršijo 200.  

„Apie 80 procentų aukų, galimų aukų, yra moterys. Tai iš esmės iškeldinami yra ir orderiai skiriami vyrams. Dauguma atvejų tikrai yra, kai asmenys yra neblaivūs, paveikti alkoholio bando aiškintis santykius arba smurtauja“, – teigė policijos komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis. 

REKLAMA

Iš viso šiemet per 7 mėnesius smurto orderių skaičius viršijo 11 tūkstančių, o policija registravo virš 32 tūkstančių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Smurto orderis duodamas tada, kai smurtaujančiam ar pavojų keliančiam asmeniui policija uždraudžia artintis prie nukentėjusiojo arba jį iškeldina iš gyvenamosios vietos 15 dienų.  

„Būna, kad smurtas vyksta ir labai tvarkingose šeimose, kur nėra vartojama alkoholio, kur žmonės užima labai aukštas pareigas, turi aukštą išsilavinimą“, – sakė R. Matonis. 

REKLAMA

Smurtauta ir prieš vaikus

Tačiau per ilgąjį Žolinių savaitgalį iškvietimų susilaukė ir vaikų teisės. Į jas žmonės kreipėsi beveik 300 kartų.  

„Iš jų 61 kartas yra kartu su policija, kada pagalbos prireikė čia ir dabar. Smurto prieš vaikus – 8 atvejai. Tikrai yra buvę švenčių, kai vaikai buvo sunkiai ir stipriai sumušti, kada reikėjo ir medikų pagalbos“, – kalbėjo vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Negana to, vaikų teisių atstovai pastebi, kad per šventes nepilnamečiai vis dažniau geria su tėvais.  

„Tėvai turi įvairių nuomonių: „Pabandė kartu.“ Bet tai yra labai rimtos indikacijos šeimoje ir, na, tikrai vaikai negali vartot alkoholio“, – sakė I. Skuodienė. 

Tad vaikų teisės ir policija ragina suaugusiuosius, o ypač tėvus, neskatinti nepilnamečių vartoti svaigiųjų gėrimų ir būti pavyzdžiu, šviesti savo atžalas.  

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Neeilinė operacija Švedijoje – į naują vietą perkelia gražiausią šalies bažnyčią
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Prasti popieriai Lietuvos siuvykloms – per dvejus metus šalyje jau bankrutavo 30 siuvyklų
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Klaipėdos uostas rado būdą, kaip kovoti su rusų skleidžiamais GPS trikdžiais
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Alytaus sveikatos priežiūros centrą palieka 17 gydytojų: „Tai nėra demaršas“
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Tėvas ir sūnus iš Tailando siuntėsi „sausainius“: dabar abiems gresia iki 12 metų kalėjimo
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis pokalbį su Donaldu Trumpu vadina geriausiu, kokį yra turėjęs
Rugpjūčio 19 d. TV3 Žinios. Sunkios dienos ūkininkams: šių metų javapjūtė daug gero nežada
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Žolines dalis tautiečių sutiko agresyviai – smurtauta ir prieš vaikus
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Pražūtingas liepsnas portugalai priversti gesinti patys: „Nė vieno ugniagesio“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Luku Savicku
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratams priėmus sprendimą, opozicija purto galvą: „Beveik antivalstybininkų koalicija“
Rugpjūčio 18 d. TV3 Žinios. Įvertino Skvernelio atsidūrimą opocizijoje: „Liks šluba antimi ilgai“
Rugpjūčio 16 d. TV3 Žinios. Daugiau greičio matuoklių, mažiau avarijų – su šia policijos nuomone ministras nesutinka: „Tikrai neplanuojame“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino politikų keliones į Rusiją: „Visada reikia galvoti, bet ką darant“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Vežėjai dyzelino traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Neįprasta Aušros rutina – kas vakarą keliauja maitinti išgelbėto bebriuko: „Mamos instinktas“
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. Putinas susitinka su Trumpu
Rugpjūčio 15 d. TV3 Žinios. 10 pridėtų balų „išgelbėjus“ vieną studentų kartą, nudegti gali kitos: esame akligatvyje
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Vinis į karstą? Demokratų žinutė greičiausiai taps jų pabaiga koalicijoje: „Niekam nepatinka ultimatumai“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Planuojama gynybos linija pasienyje – tik idėjos stadijoje: „Taip neturėtų būti“
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. Lietuviai ilgajam savaitgaliui jau suplūdo į Palangą – štai kiek paklosite už paskutinius kambarius
Rugpjūčio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Kolegos remia Poderskį prie sienos: „Tiesia tiltus į būsimus darbus“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Protesto dėl paršelių kastracijos garsai varo gyventojus iš proto: „Neįmanoma būt namuose“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Palucko nemalonumams didėjant, jo aklai nebepalaiko net partiečiai: „Atsiprašom Lietuvos žmonių“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai sako, kad ekstremali situacija paskelbta per vėlai: „Tai jokiu būdu neišgelbės mūsų“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politologas įsitikinęs, kad koalicija be demokratų – geriau: „Skvernelis tikrai yra problema“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Politikos naujokė Ruginienė Nausėdai gali būti naudinga: „Jei Vyriausybė silpnesnė – prezidentas stipresnis“
Rugpjūčio 13 d. TV3 Žinios. Du Lietuvos bankai sulaukė Kinijos sankcijų: „Norėtųsi tai vertinti kaip šmaikštų balandžio 1-osios pokštą“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Trumpas žada priversti Kremliaus diktatorių skelbti paliaubas
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai atskleidė, kiek pinigų jiems reikėtų oriam gyvenimui: „Būsiu nekukli“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Pajūrio gelbėtojų kantrybė trūko – kviečia tarnybas, kad išsivežtų tėvų neprižiūrimus vaikus
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvos šimtukininkai atskleidė, ką planuoja studijuoti: „Noriu, kad žmonės pasitikėtų savimi“
Rugpjūčio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Elektra nutrenkė jau antrą šiauliečių pamiltą apuokę – biologas kaltina ESO
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Jansonas išjuokė opozicijos įtarimus dėl susitikimo su Grunskiene: „Pilnatis. Regimybės. Haliucinacijos“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Akmenės rajone pastebėtas viesulas – ne paskutinis: „Tikrai gali dažnėti“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Vilniečius šiurpina viešai besišlapinantys benamiai: „Kaip vaikams paaiškinti?“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Pamatykite – po 2 metų pertraukos vėl žieduojami flamingai
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Europos lyderiai kategoriški: bet susitarims nedalyvaujant Zelenskiui – negalios
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Izraelis smūgiavo žurnalistų palapinei Gazos Ruože – sulaukė tarptautinio pasmerkimo
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“
Rugpjūčio 11 d. TV3 Žinios. Drukteinio „pažadas“ gali atnešti naudos? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kadrai iš įvykio vietos: aiškėja nauji faktai apie gyvybės pareikalavusį gaisrą Vilniuje
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Lietuviai šluoja prabangius būstus: „Tu gali prašyti kainos, kokios tik nori“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkų programėlė atpažįsta depresiją iš balso – siekia paskatinti kreiptis pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Į prieglaudos rankas pateko išskirtiniai šunys – tikimasi žmonių pagalbos
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Marijampolės rajone Vilius atidarė karo technikos muziejų – aistra degė nuo vaikystės
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Sirgti vėžiu šiose savivaldybėse apsimoka labiau – paramos skiriasi dešimtimis
Rugpjūčio 10 d. TV3 Žinios. Išrinktas bjauriausias pasaulio šuo – išvaizda stebina
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Socialdemokratų ginklas atgaunant pasitikėjimą – ar Ruginienė taps antrąja Blinkevičiūte?
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kėdainiškiai stebina neįprastais agurkais – kai kurie primena net kiaušinius
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Kauno mokslininkai sukūrė išmanų inkilą – taip tikisi apsaugoti miškus
Rugpjūčio 9 d. TV3 Žinios. Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Apžvalgos rato drama Palangoje: merui nirštant, socdemai įtaria korupciją
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Stichijos atima iš lietuvių dar vieną skanėstą – išgyvenusių obuolių kaina bus „auksinė“
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų