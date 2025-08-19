Policija apie smurtą namuose per Žolinių savaitgalį: „Apie 80 procentų aukų, galimų aukų, yra moterys“

Vaiko teisių tarnyba taip pat sulaukė beveik 300 kreipimųsi, o į 61 iškvietimą vyko ir su policija. Tėvai išgėrę alkoholio konfliktuoja tarpusavyje, taip pat smurtauja prieš nepilnamečius, kurie vėliau patenka ir į medikų rankas.
Nuo šventinių nuotykių dar neišsiblaivę piliečiai pasakoja, kad į svečius ir policiją kvietėsi:
„Buvo problemėlių. – Susimušėt? – Ne, tik, rovėsi. Per dieną keturis kartus policija buvo, čia stebuklas buvo.“
„Mane mušė už tai, kad aš su dabartiniu...“
Kiti marijampoliečiai rinkosi tokias šventes praleisti blaiviai:
„Normaliai, saikingai, nepasakyčiau, kad ten šliaužiojo kažkas, ar kažko tokio, ne, kultūringai žmonės švenčia.“
„Kaip ir visada, aišku, visko būna, geriau, kad mažiau būtų, bet ką padarysi.“
Išduota daugiau nei 200 smurto orderių
Tačiau Marijampolės vyriausiasis policijos komisariatas tikina, kad ilgąjį savaitgalį darbo tikrai netrūko.
„Iš viso Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamojoje teritorijoje gauti 292 pranešimai apie įvairius pažeidimus, įvykius – iš jų 53 dėl smurto artimoje aplinkoje. Buvo pradėti šeši ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo arba nesunkaus sveikatos sutrikdymo“, – sakė Marijampolės apskrities policijos komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė.
Visoje Lietuvoje per Žolinių savaitgalį policija sulaukė apie 650 iškvietimų. Netrūko ir išduotų smurto orderių. Jų skaičius viršijo 200.
„Apie 80 procentų aukų, galimų aukų, yra moterys. Tai iš esmės iškeldinami yra ir orderiai skiriami vyrams. Dauguma atvejų tikrai yra, kai asmenys yra neblaivūs, paveikti alkoholio bando aiškintis santykius arba smurtauja“, – teigė policijos komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
Iš viso šiemet per 7 mėnesius smurto orderių skaičius viršijo 11 tūkstančių, o policija registravo virš 32 tūkstančių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Smurto orderis duodamas tada, kai smurtaujančiam ar pavojų keliančiam asmeniui policija uždraudžia artintis prie nukentėjusiojo arba jį iškeldina iš gyvenamosios vietos 15 dienų.
„Būna, kad smurtas vyksta ir labai tvarkingose šeimose, kur nėra vartojama alkoholio, kur žmonės užima labai aukštas pareigas, turi aukštą išsilavinimą“, – sakė R. Matonis.
Smurtauta ir prieš vaikus
Tačiau per ilgąjį Žolinių savaitgalį iškvietimų susilaukė ir vaikų teisės. Į jas žmonės kreipėsi beveik 300 kartų.
„Iš jų 61 kartas yra kartu su policija, kada pagalbos prireikė čia ir dabar. Smurto prieš vaikus – 8 atvejai. Tikrai yra buvę švenčių, kai vaikai buvo sunkiai ir stipriai sumušti, kada reikėjo ir medikų pagalbos“, – kalbėjo vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Negana to, vaikų teisių atstovai pastebi, kad per šventes nepilnamečiai vis dažniau geria su tėvais.
„Tėvai turi įvairių nuomonių: „Pabandė kartu.“ Bet tai yra labai rimtos indikacijos šeimoje ir, na, tikrai vaikai negali vartot alkoholio“, – sakė I. Skuodienė.
Tad vaikų teisės ir policija ragina suaugusiuosius, o ypač tėvus, neskatinti nepilnamečių vartoti svaigiųjų gėrimų ir būti pavyzdžiu, šviesti savo atžalas.
