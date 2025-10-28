Šiurpaus 40-metės lietuvės nužudymo byloje – naujos detalės

A. Druskienė buvo rasta negyva savo namuose, esančiuose Cranham Road gatvėje, Hornčerče, šiek tiek po 1 val. nakties spalio 18 dieną.
Jos vyrui – 43 metų Augustinui Druskiui – pateikti kaltinimai dėl jos nužudymo, rašo romfordrecorder.co.uk.
40-metės lietuvės nužudymo byloje – naujos detalės
Spalio 27 dieną, pirmadienį, Rytų Londono koronerio teisme buvo pradėtas tyrimsa dėl Agnės mirties aplinkybių.
Koronerė Jean Smyth sakė, kad greitosios pagalbos tarnyboms atvykus į šeimos namus, 1.34 val. nakties buvo konstatuota lovoje rastos A. Druskienės mirtis.
„2025 m. spalio 18 d. buvo atliktas skrodimas, o kaip galima mirties priežastis buvo nurodyta „buku daiktu padaryta trauma torso srityje“, – nurodė J. Smyth.
Pasak J. Smyth, Agnė dirbo gamybos operatore.
Rajono koronerė Nadia Persaud teigė: „Yra pagrindo įtarti, kad mirtis buvo nenatūrali arba smurtinė, o tokiais atvejais yra pareiga pradėti tyrimą.“
Tačiau ji paaiškino Agnės dukrai Evitai, kuri susitikime dalyvavo nuotoliniu būdu, kad pirmenybė bus teikiama baudžiamajam procesui.
Pasibaigus baudžiamajam procesui bus nuspręsta, ar reikia atlikti išsamų tyrimą.
Spalio 20 dieną, pirmadienį, A. Druskis stojo prieš Barkingside magistrato teismą. Jis nepateikė savo pozicijos dėl kaltinimų, o byla buvo perduota Old Bailey teismui.
Iš bendruomenės – jautrūs žodžiai
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės sukurtame „GoFundMe“ lėšų rinkimo puslapyje per savaitę surinkta virš 43 tūkst. svarų sterlingų. Paramą renkanti bendruomenė pasidalijo ir jautria žinute.
„Yra akimirkų, kurios viską pakeičia. Akimirkų, po kurių niekas nebebūna taip, kaip buvę iki šiol. Tokia akimirka sudaužė ir šios šeimos pasaulį į tūkstančius nebesurenkamų šipulių…
Iš gyvenimo buvo žiauriai ir neteisingai išplėšta Agnė – moteris, kuri buvo viskas tiems, kurie ją pažinojo. Mylinti, šeimai atsidavusi mama, švelni dukra, ištikima draugė, geraširdė kaimynė. Žmogus, kurio šypsena šildė, apkabinimas ramino, o širdis niekada nepavargo dalinti aplinkiniams meilę.
Jos trys vaikai liko be svarbiausio žmogaus – be mamos.
Mažesnieji – be švelnumo, saugumo ir rankų, kurios visada guosdavo.
Vyriausioji dukra – ką tik pradėjusi savarankišką gyvenimo kelią – šiandien priversta būti stiprybe mažiesiems.
Tai ne tik netektis. Tai – begalinis skausmas, tyla ir tuštuma, kurios negali užpildyti niekas.
Mes visi galime padaryti tai, ką žmonės sugeba geriausiai – būti šalia ir padėti.
Kiekvienas gerumo gestas, kiekvienas paaukotas euras ar svaras, kiekvienas pasidalinimas šia žinia – tai lyg ranka, švelniai apkabinanti be mamos likusius vaikus ir jautrus balsas, sakantis: „Jūs nesate vieni.“
Nuoširdžiai kviečiame visus neabejingus prisidėti prie paramos Agnės vaikams. Padėkime jiems išgyventi šį sunkų laiką, kad tamsą po truputį galėtų pakeisti šviesa.
Ačiū už Jūsų gerumą. Ačiū, kad net ir tokioje begalinėje tamsoje padedate šiai šeimai pajausti šviesą.
Agnės šviesa niekada neišblės – ji gyvens jos vaikų širdyse ir mūsų atjautoje“, – rašoma „GoFundMe“ paramos rinkimo puslapyje, skirtame trims A. Druskienės vaikams.
