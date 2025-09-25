Vyras su pareigūnais žaidė slėpynių: „triušio urve“ – ne barsukas, o pusnuogis vyrukas

Į iškvietimo vietą atvykusius pareigūnus pasitiko pranešėjai, kurie skubėjo paaiškinti situaciją. Vyriškis blaškosi „Adomo kostiumu“. Nespėjus baigti sakinio, kieme pasirodė ir sąmyšio priežastis – pusnuogis vyras, delnu bandęs prisidengti nuogumą.
Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Artimieji atviravo apie jo elgesį – esą jis agresyvus, amoralus, keliantis stresą ir baimę aplinkiniams.
„Kas buvo? Pastoviai, kai išgeria, tai ir prasideda kažkokios nesąmonės. Jis trenkė man per veidą“, – teigė moteris.
Nors vyras pareigūnams pažadėjo apsirengti ir išeiti, taip lauke ir nepasirodė. Įtarta, kad smarkuolis „dėjo į krūmus“, tad policininkai skubiai tikrino patalpas. Netikėtai vienas pareigūnas išgirdo, kaip jis pralindo pro mažas dureles ir užsikabarojęs tūnojo palėpėje.
Įspėjimai ir reikalavimai jam nė motais – girdėjosi tik braškančios lubos. Palėpės anga siaura, labiau primenanti triušio urvą, tad stambesnio sudėjimo žmogus joje galėtų tiesiog užstrigti. Policininkams teko brautis į ankštą erdvę.
Pareigūnams pavyko sulaikyti vyrą
Vienam pareigūnui pavyko patekti į palėpę, kur pastebėtas judantis objektas. Gal barsukas? Ne – pusnuogis vyrukas. Tuomet nuskambėjo įspėjimas – jei vyras nepasiduos, bus panaudotas tazeris. Į pagalbą užkopė ir kitas pareigūnas.
Dar kartą įspėjus, kad palėpę užpildys ašarinės dujos, vyras suprato, jog perspektyva tūnoti tokioje vietoje – nekokia. Jis pagaliau pajudėjo išėjimo link ir šiaip ne taip išsiropštė lauk.
Vis dar pusnuogį jį prižiūrėjo pareigūnai, tačiau emocijų nestigo.
„Išveši, tau p**** bus“, – grasino smurtautojas.
Sulaikomas jis atsisakė apsiauti batus, ruošėsi užsirūkyti, o policininkams pareiškė:
„Pūsti, niekada nepūsiu.“
Net ir vedamas prie tarnybinio automobilio jis priešinosi sodinamas į sulaikymo patalpą.
Smurtauti prieš moterį yra ne tik nusikalstama, bet ir labai negarbinga. Šį kartą pabėgimas pusnuogiui nepavyko – jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Neįprastą palėpę ir vyro elgesį – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
