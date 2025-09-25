Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vyras su pareigūnais žaidė slėpynių: „triušio urve“ – ne barsukas, o pusnuogis vyrukas

2025-09-25 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 19:30

Pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje policijos pareigūnams virto netikėta drama – pusnuogis vyras, apkaltintas žmonos sumušimu, spruko į palėpę ir slėpėsi it barsukas. Tačiau pareigūnai sugebėjo jį nukrapštyti ir sulaikyti.

Pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje policijos pareigūnams virto netikėta drama – pusnuogis vyras, apkaltintas žmonos sumušimu, spruko į palėpę ir slėpėsi it barsukas. Tačiau pareigūnai sugebėjo jį nukrapštyti ir sulaikyti.

0

Į iškvietimo vietą atvykusius pareigūnus pasitiko pranešėjai, kurie skubėjo paaiškinti situaciją. Vyriškis blaškosi „Adomo kostiumu“. Nespėjus baigti sakinio, kieme pasirodė ir sąmyšio priežastis – pusnuogis vyras, delnu bandęs prisidengti nuogumą.

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.

Artimieji atviravo apie jo elgesį – esą jis agresyvus, amoralus, keliantis stresą ir baimę aplinkiniams.

„Kas buvo? Pastoviai, kai išgeria, tai ir prasideda kažkokios nesąmonės. Jis trenkė man per veidą“, – teigė moteris.

Nors vyras pareigūnams pažadėjo apsirengti ir išeiti, taip lauke ir nepasirodė. Įtarta, kad smarkuolis „dėjo į krūmus“, tad policininkai skubiai tikrino patalpas. Netikėtai vienas pareigūnas išgirdo, kaip jis pralindo pro mažas dureles ir užsikabarojęs tūnojo palėpėje.

Įspėjimai ir reikalavimai jam nė motais – girdėjosi tik braškančios lubos. Palėpės anga siaura, labiau primenanti triušio urvą, tad stambesnio sudėjimo žmogus joje galėtų tiesiog užstrigti. Policininkams teko brautis į ankštą erdvę.

Pareigūnams pavyko sulaikyti vyrą

Vienam pareigūnui pavyko patekti į palėpę, kur pastebėtas judantis objektas. Gal barsukas? Ne – pusnuogis vyrukas. Tuomet nuskambėjo įspėjimas – jei vyras nepasiduos, bus panaudotas tazeris. Į pagalbą užkopė ir kitas pareigūnas.

Dar kartą įspėjus, kad palėpę užpildys ašarinės dujos, vyras suprato, jog perspektyva tūnoti tokioje vietoje – nekokia. Jis pagaliau pajudėjo išėjimo link ir šiaip ne taip išsiropštė lauk.

Vis dar pusnuogį jį prižiūrėjo pareigūnai, tačiau emocijų nestigo.

„Išveši, tau p**** bus“, – grasino smurtautojas.

Sulaikomas jis atsisakė apsiauti batus, ruošėsi užsirūkyti, o policininkams pareiškė: 

„Pūsti, niekada nepūsiu.“ 

Net ir vedamas prie tarnybinio automobilio jis priešinosi sodinamas į sulaikymo patalpą.

Smurtauti prieš moterį yra ne tik nusikalstama, bet ir labai negarbinga. Šį kartą pabėgimas pusnuogiui nepavyko – jis bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Neįprastą palėpę ir vyro elgesį – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGINĘ LAIDOS „FARAI“ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

