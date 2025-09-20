24 tūkst. eurų baudas prikaupęs vagis ir vėl pasižymėjo: nustebo ir visko matę pareigūnai

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Iškviestas pareigūnų ekipažas neprisiminė, kada pastarąjį kartą nematė šio „veikėjo“. Į šio vagies iškvietimus reikia važiuoti kas valandą. Tądien tai buvo jau trečiasis vizitas.
Į parduotuvę įžengę pareigūnai rado jiems gerai pažįstamą vyrą. Šis pasitiko pakilios nuotaikos. Matyt, gyvenimą priima paprastai, nes pats sako, kad „taigi, pavalgyti reikia“. Tad kodėl gi to nepadarius tiesiai parduotuvėje? Užsimanęs jogurto ar kitų gardėsių, jis nė nesuka galvos dėl kasos aparato – viskas keliauja tiesiai į skrandį.
Parduotuvės darbuotojai tikino, kad vyras elgiasi lyg prekybos centras būtų jo virtuvė.
„Jis čia ir gėrė, ir valgė, atsistojęs vidury salės. Praeitą kartą alkoholio atsisuko“, – pasakojo kasininkė.
Patikrinę vagies spintelę rado įvairių daiktų
Šįkart pareigūnai nusprendė patikrinti ir daiktų saugyklą. Ten laukė ne tik tušti alaus buteliai, bet ir stulbinantis radinys – visiškai nauja planšetė, kainuojanti 700–900 eurų. Vagis, pasirodo, ne tik gurmanas, bet ir „pradedantis hakeris“ – turėjo ir PIN kodų generatorių, kuokštą laidų, net kelių butelių alkoholio „atsargų“.
Paklaustas apie grobį, vyras atkakliai laikėsi versijos:
„Aš atsakau už bazarą, nemeluoju, ištraukiau iš konteinerio, kai rinkau sau šiukšles.“
Anot jo, viskas rasta sąžiningai, o pareigūnai esą tik bando iš jo pavogti „radinius“.
„Man po***, jūs pasiimkite, bet aš ant jūsų zajavą, kad jūs iš manęs daiktus atiminėjate. Aš pats iš konteinerio išsitraukiau, o jūs iš manęs vagiat“, – piktinosi nusikaltėlis.
Policijai tai tikrai nebuvo pirmas kartas, kai teko rašyti protokolą šiam asmeniui. Sulaikytasis jau turi baudų už įspūdingą sumą – net 24 tūkst. eurų, kaip patvirtino pats. Dabar prie šios „kolekcijos“ prisidės dar vienas administracinis nusižengimas.
Kaip baigėsi ši istorija, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.