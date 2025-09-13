Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Maisto kurjeriui teks atsakyti ne tik už promiles: automobilyje pareigūnai pravėrė Pandoros skrynią

2025-09-13 21:00 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-09-13 21:00

Patruliuojančio policijos ekipažo pagalbos prašė kolegos: sustabdytas gatvėse siautėjęs, įtariama, girtas vairuotojas, kuris kalba tik rusiškai. Šalikelėje stovi trys mašinos: tarnybinis automobilis, „Volkswagen“, kuriame sėdi liudininkai, ir BMW, kurį vairavo galimai neblaivus vairuotojas.

3

Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

BMW vairuotojui pirmu pūtimu nustatytas 1,28 promilės girtumas. Nesulaukus antro blaivumo patikrinimo paaiškėjo naujos aplinkybės – BMW salone pareigūnas atrado draudžiamą turėti ir nešiotis ginklą – kastetą.

Sulaikytasis tikino neturintis supratimo, kaip automobilyje atsirado draudžiamas ginklas.

„Nežinau, mano automobilį atėmė“, – tikino vyras.

Ant galinės sėdynės padėtas didžiulis „Bolt“ maisto pristatymo krepšys. O po sėdyne – kitas šaltas ginklas – dvisekcė lazda, liaudiškai vadinami nunčiakai. Be kasteto ir nunčiakų rastas ir ašarinių dujų balionėlis. Dar bagažinėje pareigūnai rado automobilio šviestuvus – priekinius ir galinius žibintus – tyrimo metu bus nustatyta, ar tai remontui skirtos, ar tai vogtos detalės. Sulaikytasis paaiškino, kad važiavo pas merginą.

Vairuotojas teigė alkoholį vartojęs seniai – gal prieš dešimt valandų.

„Aš nerizikuoju gerti, – rusiškai paaiškino vyras. – Jeigu pas jus Lietuvoje leidžiamas 0,4 promilės, galvoju, kad dešimt valandų tikrai pakaks išsiblaivyti.“

Visgi antrą kartą atlikus blaivumo patikrinimą, promilės tik dar labiau padidėjo – aparatas parodė 1,68. Automobilyje pareigūnai atrado tuščią viskio butelį, tad jiems pasidarė aišku, kodėl promilės ne krito, o augo.

Įžūlėjo ir nesėkmingai reikalavo advokato

Tik rusiškai kalbantis ukrainietis turi teisę gyventi Lietuvoje, turi teisę dirbti, tik štai vairuoti neblaiviam niekas teisės nesuteikė. Vis įžūlėjantis vyras nusprendė gaišinti pareigūnų laiką ir užsimanė į ligoninę, mat su alkotesterio rodmenimis nesutiko. Vyras bandė skambinti draugui, tačiau jo telefonas buvo išsikrovęs. Tada jis pareiškė, kad nori paskambinti advokatui.

Pagaliau BMW vairuotojas sutiko pasirašyti ant dokumento su alkotesterio parodymais. Bet tuo cirkas nesibaigė – vyriškis nusprendė surengti pareigūno apklausą, ar šis girdi, ar matė, kad jis vairavo automobilį. Visgi atsakymus į šiuos klausimus turėjo lietuviai liudininkai.

Anot liudininkų, BMW greičiausiai trenkėsi į kelio atitvarus. Žmonės pasakojo, kad važiavo ramiai gatve, kai staiga juos pradėjo blokuoti ir taranuoti BMW. Chuliganiško vairavimo provokacijas patyrė ir dar vieno automobilio ekipažas:

„Staigiai aplenkė ir užkirto man kelią“, – pasakojo vienas vyras.

„Mums kitoje gatvėje tą patį darė. <...> Jis vienu metu staigiai suko vairą ir mes čiut į šiukšlinę neįvažiavom“, – pridėjo moteris.

Visos duotos galimybės išnaudotos – vairuotojas sulaikytas ir bus pristatytas į policijos komisariatą, o BMW, taip ir nesulaukęs blaivaus vairuotojo, keliaus į automobilių saugojimo aikštelę.

Visgi vienas klausimas nedavė ramybės: ar maisto pristatymo krepšyje buvo kažkieno vakarienė?

Visą susitikimą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

