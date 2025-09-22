Kalendorius
Grybauti išėjusi lietuvė nenumanė, koks košmaras jos laukia: nelinkėtų net priešui

2025-09-22
2025-09-22 09:50

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria istorija apie pareigūnų poelgį. Šį kartą komisariatas sulaukė nuoširdžios moters padėkos, skirtos Ignalinos rajono policijos pareigūnams.

0

Policijos ekipažas nuosekliai ieškojo į mišką grybauti išėjusios ir Labanoro girioje paklydusios moters, kol galiausiai ją aptiko gyvą ir sveiką. Artimieji dėkoja už organizuotą, atsakingą ir nuoširdų darbą, kuris išgelbėjo mylimą žmogų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jautrus pareigūnų poelgis

Tokios istorijos primena, kokią svarbią misiją atlieka pareigūnai saugodami žmonių gyvybes ir ramybę. 

„Kiekvienas įvertinimas už kasdienes pastangas įkvepia eiti pirmyn.

Gavome moters padėką skirtą Utenos aps. VPK Ignalinos r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui Aleksejui Kolosovui ir tyrėjai Indrei Sivickaitei bei Utenos aps. VPK Kriminalistinių tyrimų vyriausiajam specialistui Aivarui Budrikiui.

PADĖKA (tektas nekeistas):

„Norime nuoširdžiai padėkoti Ignalinos policijos ekipažui už dideles pastangas ir nuoširdų darbą šių metų rugsėjo 13 d. ieškant išėjusios į mišką grybauti ir girioje paklydusios moters.

Labanoro girios keliai ir takeliai buvo išvaikščioti ir apvažiuoti, kol pavyko surasti senyvą moterį, pasimetusią ir išsigandusią, tačiau gyvą ir sveiką.

Esate organizuoti, atsakingi, nuoširdžiai dirbantys savo darbą pareigūnai. Sesių ir brolio vardu sakome AČIŪ“, – rašoma įraše.

Esate organizuoti, atsakingi, nuoširdžiai dirbantys savo darbą pareigūnai. Sesių ir brolio vardu sakome AČIŪ", – rašoma įraše.

